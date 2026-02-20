Засчитывается ли отпуск по уходу за внуками в страховой стаж Сегодня 17:30 — Личные финансы

КЗоТ позволяет бабушке оформить отпуск по уходу за внуком

Бабушка или дедушка могут получить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Такая возможность предусмотрена нормами Кодекса законов о труде Украины.

Разъяснение предоставила Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Кто имеет право на отпуск

Согласно статьям 179 и 181 КЗоТ, отпуск по уходу за ребенком до трех лет предоставляется по желанию матери или отца. В то же время воспользоваться им могут и другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком, в частности бабушка или дедушка.

Также такое право имеют лица, которые усыновили ребенка, взяли его на попечение, являются приемными родителями или родителями-воспитателями.

Одновременно в отпуске может находиться только один человек.

Лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право работать на условиях неполного рабочего времени или дистанционно по собственному желанию.

В случае досрочного возвращения к работе работник должен в письменном виде уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до запланированной даты выхода.

Засчитывается ли период в стаж

Время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до трех лет:

засчитывается в общий и непрерывный стаж работы;

включается в стаж работы по специальности;

учитывается в страховом стаже.

В то же время этот период не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск.

Украинки, которые выходят на пенсию, иногда сталкиваются с вопросом: входят ли в страховой стаж периоды отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Finance.ua со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области объяснил , при каких условиях такие периоды засчитываются в страховой стаж.

