Засчитывается ли отпуск по уходу за внуками в страховой стаж
Бабушка или дедушка могут получить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста. Такая возможность предусмотрена нормами Кодекса законов о труде Украины.
Разъяснение предоставила Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.
Кто имеет право на отпуск
Согласно статьям 179 и 181 КЗоТ, отпуск по уходу за ребенком до трех лет предоставляется по желанию матери или отца. В то же время воспользоваться им могут и другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком, в частности бабушка или дедушка.
Также такое право имеют лица, которые усыновили ребенка, взяли его на попечение, являются приемными родителями или родителями-воспитателями.
Одновременно в отпуске может находиться только один человек.
Лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, имеет право работать на условиях неполного рабочего времени или дистанционно по собственному желанию.
В случае досрочного возвращения к работе работник должен в письменном виде уведомить работодателя не позднее чем за 10 календарных дней до запланированной даты выхода.
Засчитывается ли период в стаж
Время пребывания в отпуске по уходу за ребенком до трех лет:
- засчитывается в общий и непрерывный стаж работы;
- включается в стаж работы по специальности;
- учитывается в страховом стаже.
В то же время этот период не включается в стаж, дающий право на ежегодный основной отпуск.
Украинки, которые выходят на пенсию, иногда сталкиваются с вопросом: входят ли в страховой стаж периоды отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком до трех лет. Finance.ua со ссылкой на Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области объяснил, при каких условиях такие периоды засчитываются в страховой стаж.
