0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Если в следующем году 60: Пенсионный фонд разъяснил, сколько нужно стажа для пенсии

48
В Пенсионном фонде Украины разъяснили, сколько нужно иметь стажа для выхода на пенсию, если в январе 2026 года исполняется 60 лет, пишет УНН.
Согласно законодательству, отметили в ПФУ, возраст выхода на пенсию определяет приобретенный человеком страховой стаж. Это может быть 60, 63 или 65 лет.
Необходимый страховой стаж, определяющий право на назначение пенсии по возрасту, установлен законом на дату достижения человеком соответствующего возраста.
И, согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» продолжительность страхового стажа, дающая право на назначение пенсии по возрасту в 2026 году, составляет:
  • после достижения возраста 60 лет — не менее 33 лет;
  • после достижения возраста 63 года — не менее 23 лет;
  • после достижения возраста 65 лет — не менее 15 лет.
«Важно! Если возраста 60/63/65 лет человек достиг в 2025 году, а обращается за назначением пенсии в 2026 году, то необходимый для назначения пенсии страховой стаж составляет 32/22/15 лет соответственно», — отметили в ПФУ.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems