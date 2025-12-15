Стартовал отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний
Правительство начинает новый этап перезагрузки энергетических предприятий в рамках реализации правительственного плана по реформированию энергетического сектора.
Об этом сообщает Правительственный портал.
«В понедельник начинается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных компаний», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.
Речь идет о:
- ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»;
- АО «Украинские распределительные сети»;
- АО «Оператор рынка»;
- ПАО «Центрэнерго»;
- АО «Энергетическая компания Украины»;
- НАЭК «Энергоатом»;
- АО «Укрэнерго»;
- АО «Укргидроэнерго».
Сроки и организация конкурсов
Все детали проведения конкурсного отбора будет публиковать Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Формирование нового состава наблюдательных советов планируется завершить в январе.
Отдельный конкурс в Нафтогазе
Кроме того, в пятницу начался конкурс на 4 должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.
Зеленский заявлял, что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.
В среду, 3 декабря, прекращены полномочия части состава наблюдательных советов государственных энергетических компаний.
