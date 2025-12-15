Стартовал отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний Сегодня 10:35 — Казна и Политика

Стартовал отбор кандидатов в наблюдательные советы ключевых энергетических компаний

Правительство начинает новый этап перезагрузки энергетических предприятий в рамках реализации правительственного плана по реформированию энергетического сектора.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«В понедельник начинается отбор кандидатов в состав наблюдательных советов ряда стратегически важных компаний», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Речь идет о:

ООО «Оператор газотранспортной системы Украины»;

АО «Украинские распределительные сети»;

АО «Оператор рынка»;

ПАО «Центрэнерго»;

АО «Энергетическая компания Украины»;

НАЭК «Энергоатом»;

АО «Укрэнерго»;

АО «Укргидроэнерго».

Сроки и организация конкурсов

Все детали проведения конкурсного отбора будет публиковать Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины. Формирование нового состава наблюдательных советов планируется завершить в январе.

Отдельный конкурс в Нафтогазе

Кроме того, в пятницу начался конкурс на 4 должности независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Напомним, ранее Finance.ua писал , что правительство проведет аудит всех государственных компаний, в том числе в сфере энергетики. Это решение было принято на фоне разоблачения масштабной коррупции в энергетике.

Зеленский заявлял , что после завершения аудита государственных компаний примут кадровые решения.

В среду, 3 декабря, прекращены полномочия части состава наблюдательных советов государственных энергетических компаний.

