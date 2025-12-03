Сьогодні припинять повноваження частини наглядових рад державних енергокомпаній
У середу, 3 грудня, припинять повноваження частини складу наглядових рад державних енергетичних компаній.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко.
«Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній», — сказано в повідомленні.
Про які компанії ідеться:
- Центренерго;
- Оператор ГТС;
- Оператор ринку;
- Українські розподільні мережі;
- Енергетична компанія України.
За словами Зеленського, нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури.
«Доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків», — додав президент.
Він також повідомив, що доручив Свириденко інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.
Зеленський заявляв, що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.
Поділитися новиною
Також за темою
Як змінилися доходи українців за останній рік — результати дослідження
Аналітики попередили про потрійний удар по долару — Bloomberg
⚡ Рада ухвалила бюджет на 2026 рік
Банки будуть сплачувати 50% податків від прибутку у 2026 році — закон прийнято
НБУ розповів про нові можливості для приймання оплати за допомогою миттєвих кредитових переказів
Сьогодні припинять повноваження частини наглядових рад державних енергокомпаній