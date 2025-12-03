Сьогодні припинять повноваження частини наглядових рад державних енергокомпаній Сьогодні 15:40

Сьогодні припинять повноваження частини наглядових рад державних енергокомпаній

У середу, 3 грудня, припинять повноваження частини складу наглядових рад державних енергетичних компаній.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з премʼєр-міністеркою України Юлією Свириденко.

«Темп трансформації непоганий і має забезпечити повноцінну прозорість управління. Зокрема, сьогодні будуть припинені повноваження суттєвої частини складу наглядових рад основних державних енергетичних компаній», — сказано в повідомленні.

Про які компанії ідеться:

Центренерго;

Оператор ГТС;

Оператор ринку;

Українські розподільні мережі;

Енергетична компанія України.

За словами Зеленського, нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні відповідно до чіткої, справедливої процедури.

«Доручив міністру оборони України Денису Шмигалю провести невідкладне перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Саме через наглядові ради відбувається управління та контроль за внутрішніми процесами в компаніях, і це має забезпечуватись на сто відсотків», — додав президент.

Він також повідомив, що доручив Свириденко інформувати основних партнерів України про заходи, які Кабінет Міністрів вживає для гарантування довіри до України, українських інституцій.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд проведе аудит усіх державних компаній, зокрема у сфері енергетики. Це рішення ухвалили на тлі викриття масштабної корупції в енергетиці.

Зеленський заявляв , що після завершення аудиту державних компаній ухвалять кадрові рішення.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.