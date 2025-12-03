Банки будуть сплачувати 50% податків від прибутку у 2026 році — закон прийнято Сьогодні 15:50

Верховна Рада прийняла Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році та перенесення запуску е-акцизу.

Про це повідомляє пресслужба ВРУ.

Що змінюється

1. У 2026 році банки сплачуватимуть податок на прибуток за ставкою 50% без можливості враховувати збитки минулих років.

Як зазначають у ВР, це дозволить забезпечити стабільні надходження до державного бюджету в умовах війни.

Як уточнив нардеп Ярослав Железняк, це вже втретє депутати вирішили оподаткувати банки.

«Збільшили їм податок у 2026 році з 25% до 50%… Тобто така ставка буде збиратися кожен квартал наступного року і перший квартал 27-го. Відповідно має принести 15−23 млрд у 2026-му, і десь 5 у 27-му році», — написав нардеп.

2. Запровадження е-акцизу переноситься до 1 листопада 2026 року, продовження податкових пільг для енергетичного обладнання та товарів оборонного призначення — до 2027 року.

«Закон покликаний підтримати фінансову стійкість держави та враховує потреби як сектору безпеки, так і економіки», — йдеться у повідомленні.

Що кажуть у НБУ про підвищений податок

ризикованим рішенням. Національний банк називає запровадження підвищеної ставки податку на прибуток банків

Регулятор вказав на обмежений ресурс банківської системи — саме через це подальше застосування підвищеного податку може негативно вплинути на сектор і зменшити його можливості підтримувати відновлення економіки.

До того ж, як ми повідомляли у статті , на думку НБУ, це матиме незначний або істотно нижчий від заявленого, фіскальний ефект. Більшість податків і так буде отримано від державних банків, які сплачують державі дивіденди.

