Сьогодні 17:23

«Дія» надсилатиме пуш-сповіщення про скасування місця проживання

«Дія» запроваджує нову функцію, яка дозволяє отримувати миттєві сповіщення про скасування зареєстрованого місця проживання.

Про це повідомила пресслужба сервісу.

«Дізнавайтесь миттєво про скасування зареєстрованого місця проживання — отримуйте пуші в застосунку Дія», — сказано в повідомленні.

У яких випадках можуть скасувати реєстрацію

Зареєстроване місце проживання можуть скасувати у кількох випадках:

під час виявлення помилки з боку реєстратора, коли реєстрація була некоректною або сталося дублювання даних;

якщо паспорт, на підставі якого проводили реєстрацію, є недійсним або виданим незаконно;

за рішенням суду.

Раніше про такі зміни повідомляли поштою, що створювало ризик пропуску важливої інформації. Тепер інформація буде доступна відразу після внесення змін.

Хто зможе отримувати сповіщення

Сповіщення в Дії отримуватимуть користувачі від 14 років. Для цього в Реєстрі територіальної громади мають бути дані особи та РНОКПП.

Пуші з’являтимуться тільки щодо змін, внесених після запуску нової послуги.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що з листопада користувачі застосунку «Дія» можуть актуалізувати дані про місце проживання. Раніше ця послуга була доступна лише на порталі. Як оновити дані про місце проживання у «Дії»

Авторизуйтеся в застосунку «Дія». Перейдіть у розділ Сервіси → Місце проживання → Актуалізація даних місця проживання. Перейдіть на вебсайт і натисніть Подати заяву. Перевірте дані та підпишіть заяву електронним підписом. Результат опрацювання з’явиться у застосунку.

Оновити інформацію можна як для себе, так і для своєї дитини. Для цього потрібно мати РНОКПП і один із біометричних документів у «Дії» — ID-картку або закордонний паспорт.

Також на початку листопада Кабінет Міністрів вніс зміни щодо використання «Дії», дозволивши електронну ідентифікацію та автентифікацію в додатку з 14 років за наявності РНОКПП.

