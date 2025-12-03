В Україні запускають «Чарівний експрес»: як придбати квитки (терміни) Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

В Україні запускають «Чарівний експрес»: як придбати квитки (терміни)

У Києві та Львові з 5 по 7 грудня курсуватиме «Чарівний експрес» — святкові ретро-поїзди вирушать у рейси на вікенд святого Миколая.

Про це розповіли в Укрзалізниц.

Як повідомили в УЗ, цьогоріч основні пасажири експресів — діти з прифронтових громад, а також діти залізничників, у тому числі поранених, загиблих та тих, що служать в рядах Сил Оборони.

Ваша родина з Харківщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини, Чернігівщини, Запорізької або Дніпропетровської області? Тоді ви можете не просто безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою «3000 км Україною», але й ще так само безкоштовно потрапити на Чарівний Експрес! — йдеться у повідомленні.

Що треба зробити

Активувати програму «3000 км Україною» в застосунку УЗ.

Придбати квитки до Києва або Львова за бонусні кілометри 4, 5, 6, 7 грудня — на себе та дитину/дітей.

Зареєструватися за посиланням. Очікувати підтвердження від УЗ та квитків на Чарівний експрес. Кількість квитків обмежена, тому підтвердження є обов’язковим.

Відправлення паровозів:

5 грудня — 14.00, 17:00;

6 грудня — 10:00, 13:00;

7 грудня — 10:00, 13:00.

Подорож розпочнеться з вокзалів Львів-Головний та Київ-Пасажирський і триватиме до 2 годин. Паровоз курсуватиме в межах міста з однією зупинкою. У складі поїзда — дитячі вагони, які адаптовані для найменших пасажирів від 0 років.

В УЗ радять прийти на вокзал за 30 хвилин до відправки, щоб зробити памʼятні фото та взяти участь у розважальній програмі для дітей.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.