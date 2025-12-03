0 800 307 555
В Україні запускають «Чарівний експрес»: як придбати квитки (терміни)

У Києві та Львові з 5 по 7 грудня курсуватиме «Чарівний експрес» — святкові ретро-поїзди вирушать у рейси на вікенд святого Миколая.
Про це розповіли в Укрзалізниц.
Як повідомили в УЗ, цьогоріч основні пасажири експресів — діти з прифронтових громад, а також діти залізничників, у тому числі поранених, загиблих та тих, що служать в рядах Сил Оборони.
Ваша родина з Харківщини, Сумщини, Донеччини, Миколаївщини, Херсонщини, Чернігівщини, Запорізької або Дніпропетровської області? Тоді ви можете не просто безкоштовно доїхати до Києва або Львова за програмою «3000 км Україною», але й ще так само безкоштовно потрапити на Чарівний Експрес!
— йдеться у повідомленні.

Що треба зробити

  • Активувати програму «3000 км Україною» в застосунку УЗ.
  • Придбати квитки до Києва або Львова за бонусні кілометри 4, 5, 6, 7 грудня — на себе та дитину/дітей.
  • Зареєструватися за посиланням. Очікувати підтвердження від УЗ та квитків на Чарівний експрес. Кількість квитків обмежена, тому підтвердження є обов’язковим.
Відправлення паровозів:
  • 5 грудня — 14.00, 17:00;
  • 6 грудня — 10:00, 13:00;
  • 7 грудня — 10:00, 13:00.
Подорож розпочнеться з вокзалів Львів-Головний та Київ-Пасажирський і триватиме до 2 годин. Паровоз курсуватиме в межах міста з однією зупинкою. У складі поїзда — дитячі вагони, які адаптовані для найменших пасажирів від 0 років.
В УЗ радять прийти на вокзал за 30 хвилин до відправки, щоб зробити памʼятні фото та взяти участь у розважальній програмі для дітей.
За матеріалами:
Finance.ua
