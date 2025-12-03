Ще одна країна скорочує фінансування підтримки українських біженців Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

Сейм Латвії у фінальному читанні ухвалив поправки до закону про підтримку громадян України, які передбачають відмову від кількох видів допомоги.

Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

Читайте також Латвія планує демонтувати залізничні колії, що ведуть до рф

Виконання плану заходів підтримки на 2025 рік уряд Латвії виділив 65 мільйонів євро.

На 2026 рік передбачено фінансування в розмірі 39 717 846 євро.

З огляду на зазначене скорочення фінансування, переглянуть набір підтримки та послуг, що надаються цивільним жителям України.

Читайте також Латвія виділила Україні додаткові 125 тисяч євро на відновлення енергетики

«Наразі держава забезпечує, що мешканець України, розпочинаючи трудові правовідносини або будучи самозайнятим, має право отримати одноразову допомогу на початок працевлаштування в розмірі однієї мінімальної місячної зарплати», — йдеться у повідомленні.

З огляду на те, що жителі України залучені до ринку праці Латвії або здійснюють господарську діяльність, а також те, що доступні інші загальні механізми підтримки зайнятості, продовження цього заходу підтримки більше не є актуальним, вважає МВС.

Водночас жителі України зберігають право на доступ до послуг Державного агентства зайнятості в такому ж обсязі, як громадяни Латвії.

Ухвалені зміни передбачають, що відтепер жителі України матимуть такі самі права і в такому самому обсязі на знижки на проїзд і провезення багажу на субсидованих маршрутах регіонального значення, як категорії пасажирів, яким такі знижки встановлені нормативними актами щодо категорій знижок на проїзд, порядку їхнього застосування та розміру в Латвії.

повний демонтаж на східному кордоні країни залізничних колій, що ведуть до росії. Остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року. Раніше ми писали , що Латвійський уряд розглядаєна східному кордоні країни залізничних колій, що ведуть до росії. Остаточне рішення планують ухвалити на початку 2026 року.

Про це Також Уряд Латвії надає Україні ще €125 тисяч на відновлення енергетичних обʼєктів і підготовку до зими.Про це повідомлял а пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.