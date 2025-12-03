0 800 307 555
Як змінилися доходи українців за останній рік — результати дослідження

Особисті фінанси
4
Кожен пʼятий українець у 2025 році став заробляти більше, ніж минулого року. Чверть опитаних відзначили, що стали заробляти менше.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber. В опитуванні взяли участь понад 18 тисяч користувачів.
Результати опитування показали, що третина українців (32%) заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий українець (22%) став заробляти більше.
На питання «Чи стали ви заробляти більше за останній рік?» відповіді розподілилися таким чином:
  • заробляю стільки ж — 32%;
  • ні, став/-ла заробляти менше — 25%;
  • так, але не суттєво — 16%;
  • так, суттєво більше — 6%;
  • не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року — 21%.

Середня зарплата в Україні

Раніше Finance.ua писав з посилання на дані Державної служби статистики, що в жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн.
Регіони із найвищою середньою зарплатою:
  • Київ — 40 738 грн;
  • Луганська область — 30 675 грн;
  • Дніпропетровська область — 27 892 грн.
Регіони із найнижчою середньою зарплатою:
  • Чернівецька область — 19 343 грн;
  • Кіровоградська область — 19 920 грн;
  • Чернігівська область — 20 561 грн.
Результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною свідчать, що в 2025 році зарплати підвищили 96% роботодавців. Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній:
  • 28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%;
  • 23% - на 5−10%;
  • 10% - на 16−20%.
Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році.
Альона Лістунова
За матеріалами:
Finance.ua
