Як змінилися доходи українців за останній рік — результати дослідження
Кожен пʼятий українець у 2025 році став заробляти більше, ніж минулого року. Чверть опитаних відзначили, що стали заробляти менше.
Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber. В опитуванні взяли участь понад 18 тисяч користувачів.
Результати опитування показали, що третина українців (32%) заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий українець (22%) став заробляти більше.
На питання «Чи стали ви заробляти більше за останній рік?» відповіді розподілилися таким чином:
- заробляю стільки ж — 32%;
- ні, став/-ла заробляти менше — 25%;
- так, але не суттєво — 16%;
- так, суттєво більше — 6%;
- не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року — 21%.
Середня зарплата в Україні
Раніше Finance.ua писав з посилання на дані Державної служби статистики, що в жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн.
Регіони із найвищою середньою зарплатою:
- Київ — 40 738 грн;
- Луганська область — 30 675 грн;
- Дніпропетровська область — 27 892 грн.
Регіони із найнижчою середньою зарплатою:
- Чернівецька область — 19 343 грн;
- Кіровоградська область — 19 920 грн;
- Чернігівська область — 20 561 грн.
Результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною свідчать, що в 2025 році зарплати підвищили 96% роботодавців. Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній:
- 28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%;
- 23% - на 5−10%;
- 10% - на 16−20%.
Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році.
