Як змінилися доходи українців за останній рік — результати дослідження

Кожен пʼятий українець у 2025 році став заробляти більше, ніж минулого року. Чверть опитаних відзначили, що стали заробляти менше.

Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber . В опитуванні взяли участь понад 18 тисяч користувачів.

Результати опитування показали, що третина українців (32%) заробляють стільки ж, скільки й торік. 25% респондентів відзначили падіння доходів протягом року. Натомість кожен пʼятий українець (22%) став заробляти більше.

На питання «Чи стали ви заробляти більше за останній рік?» відповіді розподілилися таким чином:

заробляю стільки ж — 32%;

ні, став/-ла заробляти менше — 25%;

так, але не суттєво — 16%;

так, суттєво більше — 6%;

не працюю останній рік, тому не заробляю / не заробляв/-ла протягом року — 21%.

Середня зарплата в Україні

Раніше Finance.ua писав з посилання на дані Державної служби статистики, що в жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн.

Регіони із найвищою середньою зарплатою:

Київ — 40 738 грн;

Луганська область — 30 675 грн;

Дніпропетровська область — 27 892 грн.

Регіони із найнижчою середньою зарплатою:

Чернівецька область — 19 343 грн;

Кіровоградська область — 19 920 грн;

Чернігівська область — 20 561 грн.

Результати дослідження ринку праці України, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з експерткою ринку праці Тетяною Пашкіною свідчать , що в 2025 році зарплати підвищили 96% роботодавців. Більшість опитаних компаній уже мають чітке бачення розвитку на наступний рік. Головний акцент бізнес робить на збільшенні рівня заробітної плати — це планують 94% компаній:

28% компаній передбачають зростання в межах 11−15%;

23% - на 5−10%;

10% - на 16−20%.

Лише 6% компаній не мають наміру підвищувати заробітні плати у 2026 році.

