0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У застосунку «Дія» додали можливість оновити дані про місце проживання

Особисті фінанси
65
У застосунку «Дія» додали можливість оновити дані про місце проживання
У застосунку «Дія» додали можливість оновити дані про місце проживання
Користувачі застосунку «Дія» тепер можуть актуалізувати дані про місце проживання. Раніше ця послуга була доступна лише на порталі.
Про запуск сервісу повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як оновити дані про місце проживання у «Дії»

  1. Авторизуйтеся в застосунку «Дія».
  2. Перейдіть у розділ Сервіси → Місце проживання → Актуалізація даних місця проживання.
  3. Перейдіть на вебсайт і натисніть Подати заяву.
  4. Перевірте дані та підпишіть заяву електронним підписом.
  5. Результат опрацювання з’явиться у застосунку.
Оновити інформацію можна як для себе, так і для своєї дитини. Для цього потрібно мати РНОКПП і один із біометричних документів у «Дії» — ID-картку або закордонний паспорт.
Читайте також
«Коректна інформація про місце проживання потрібна, щоб безперешкодно користуватися державними послугами, — від оформлення документів до запису дитини в садок чи університет», — уточнив міністр.
Сервіс недоступний для тимчасово окупованих територій: Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької й Луганської областей.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни щодо використання «Дії», дозволивши електронну ідентифікацію та автентифікацію в додатку з 14 років за наявності РНОКПП.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Дія
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems