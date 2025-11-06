У застосунку «Дія» додали можливість оновити дані про місце проживання Сьогодні 16:45 — Особисті фінанси

У застосунку «Дія» додали можливість оновити дані про місце проживання

Користувачі застосунку «Дія» тепер можуть актуалізувати дані про місце проживання. Раніше ця послуга була доступна лише на порталі.

Про запуск сервісу повідомив перший віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як оновити дані про місце проживання у «Дії»

Авторизуйтеся в застосунку «Дія». Перейдіть у розділ Сервіси → Місце проживання → Актуалізація даних місця проживання. Перейдіть на вебсайт і натисніть Подати заяву. Перевірте дані та підпишіть заяву електронним підписом. Результат опрацювання з’явиться у застосунку.

Оновити інформацію можна як для себе, так і для своєї дитини. Для цього потрібно мати РНОКПП і один із біометричних документів у «Дії» — ID-картку або закордонний паспорт.

«Коректна інформація про місце проживання потрібна, щоб безперешкодно користуватися державними послугами, — від оформлення документів до запису дитини в садок чи університет», — уточнив міністр.

Сервіс недоступний для тимчасово окупованих територій: Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької й Луганської областей.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів вніс зміни щодо використання «Дії», дозволивши електронну ідентифікацію та автентифікацію в додатку з 14 років за наявності РНОКПП.

