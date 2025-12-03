День фінансів: бюджет на 2026 рік, 50% податки для банків, ціни на газ Сьогодні 17:33

Сьогодні, 3 грудня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік, а також ухвалила Закон № 14097 про особливості оподаткування банків у 2026 році.

Новий бюджет України на 2026

Верховна Рада 3 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Законопроєкт отримав 257 голосів. Більше детально дивіться інфографіку.

Оподаткування банків у 2026 році

У 2026 році банки сплачуватимуть податок на прибуток за ставкою 50% без можливості враховувати збитки минулих років. Як зазначають у ВР, це дозволить забезпечити стабільні надходження до державного бюджету в умовах війни.

Припинення імпорту російського газу в Європу

Сьогодні, 3 грудня, головування Ради та представники Європейського парламенту досягли попередньої угоди щодо регламенту поступового припинення імпорту російського природного газу.

Компенсації для бізнесу

З 1 січня 2026 року в Україні запрацює новий механізм страхування майна від воєнних ризиків. Завдяки цьому український бізнес зможе отримати компенсації.

Тарифи на газ у грудні

У грудні на ринку газу для населення відбудуться зміни: стане на одного постачальника менше, а ціни оновляться. Хоч річні тарифи лишаються стабільними, місячні пропозиції на грудень знизилися.

Курс долара на початку грудня

В українських банках очікується зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, протягом поточного тижня грудня, що закінчується 07.12.25, вартість валюти в банках перебуватиме в межах 42,3−42,8 грн. Не виключається зростання курсу валют як в купівлі, так і в продажу.

В Україні зросла середня зарплата

У жовтні 2025 року середня заробітна плата в Україні становила 26 913 грн. Показник зріс на 1,1% у порівнянні з вереснем, коли середня зарплата була 26 623 грн.

Інвестиції в українські картини набувають особливого значення у 2025 році, адже цей ринок певною мірою віддзеркалює як внутрішні соціальні трансформації, так і глобальний інтерес до національної ідентичності.

Як змінилися доходи українців за останній рік

Про це Кожен пʼятий українець у 2025 році став заробляти більше, ніж минулого року. Чверть опитаних відзначили, що стали заробляти менше.Про це свідчать результати опитування Rakuten Viber. В опитуванні взяли участь понад 18 тисяч користувачів.

