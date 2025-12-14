Инфляция замедляется: как изменились цены в ноябре Сегодня 10:15 — Казна и Политика

Инфляция замедляется: как изменились цены в ноябре

В ноябре инфляция в Украине замедлилась до 9,3% в годовом исчислении (в октябре было 10,9%), а потребительские цены выросли на 0,4% по сравнению с октябрем.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

«Базовая инфляция в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем составила 0,3%, с ноябрем 2024 года — 9,3%», — говорится в сообщении.

Что подорожало больше всего

По данным Госстата, в ноябре цены на продукты и безалкогольные напитки выросли в среднем на 0,8%.

Больше всего подорожали яйца (12,6%). Также возросла стоимость овощей, сала, продуктов переработки зерновых, рыбы и рыбных продуктов, подсолнечного масла, макарон, кисломолочной продукции, сыра, хлеба, говядины, молока и масла — на 4,6−0,8%.

В то же время снизились цены на фрукты, свинину, сахар, мясо птицы, рис — на 3,0−0,9%.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия поднялись на 1,2%, в том числе из-за удорожания табачных изделий на 1,9%. В годовом исчислении эта категория демонстрирует наибольший рост — 18,5%.

Одежда и обувь подешевели на 2,3%, в том числе обувь — на 2,9%, одежда — на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 0,5% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном и автодорожном пассажирском транспорте на 1,6% и 0,6% соответственно, а также топлива и смазочных масел на 0,5%.

Как изменились цены за год

Продукты питания подорожали на 12,1% по сравнению с ноябрем 2024 года. В частности:

мясо — на 23,1%,

подсолнечное масло — на 21,9%,

фрукты — на 20,2%.

Стоимость овощей снизилась на 27,8%, сахара — на 7,5%. Алкогольные напитки и табачные изделия подорожали на 18,5%.

Одежда и обувь подешевели на 6,1%. Почти одинаково выросли цены на услуги образования (+14,6%) и ресторанов и гостиниц (+14,5%). Услуги связи подорожали на 16,3%.

Как уже отмечалось ранее , во второй декаде декабря подорожают продукты, которые украинцы ставят на праздничный стол — яйца, молочка, мясо.

Эти продукты вырастут в цене примерно на 7−10%, а после рождественских и новогодних праздников стоимость снизится.

