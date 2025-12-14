0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские беженцы начнут возвращаться домой в 2027 году — Нацбанк

Казна и Политика
15
Украинские беженцы начнут возвращаться домой в 2027 году — Нацбанк
Украинские беженцы начнут возвращаться домой в 2027 году — Нацбанк
Национальный банк прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину с 2027 года.
Об этом говорится в материалах НБУ.

Что влияет на возвращение украинских беженцев

Отмечается, что начало постепенного возвращения украинских мигрантов ожидается еще до конца прогнозного горизонта, однако скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности.
Читайте также
Сохранение высоких рисков безопасности, в частности обстрелы рф всей территории Украины и теракты против гражданского населения, обусловливали умеренный отток мигрантов за границу.
Продление сроков пребывания в ЕС и/или переход на устоявшиеся режимы пребывания с большой вероятностью будет сдерживать активное возвращение мигрантов на прогнозном горизонте.
Учитывая медленную нормализацию экономических условий, оценки миграционных потоков в последующие годы ухудшены.

Прогноз НБУ

В то же время, предположения на 2025 год остаются неизменными: ожидается чистый отток около 0,2 млн человек за границу.
Читайте также
Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться похожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предполагал возвращение 0,2 млн человек.
Чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 0,1 млн человек, в предварительном прогнозе — 0,5 млн человек).
Общее количество мигрантов уменьшено в соответствии с обновленной методологией ООН.

Сколько украинцев уехали за границу

Finance.ua уже писал, что с 3 октября по 14 ноября 2025 года Украину покинули почти столько же граждан, сколько за предыдущие девять месяцев.
В ГПСУ заявили, что за последний период пассажиропоток, наоборот, существенно снизился, а в отдельные месяцы наблюдалось даже преимущество въезда в Украину.
По материалам:
Українські Новини
НБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems