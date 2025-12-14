Украинские беженцы начнут возвращаться домой в 2027 году — Нацбанк Сегодня 09:23 — Казна и Политика

Украинские беженцы начнут возвращаться домой в 2027 году — Нацбанк

Национальный банк прогнозирует начало возвращения беженцев в Украину с 2027 года.

Об этом говорится в материалах НБУ.

Что влияет на возвращение украинских беженцев

Отмечается, что начало постепенного возвращения украинских мигрантов ожидается еще до конца прогнозного горизонта, однако скорость обратной миграции будет зависеть от рисков безопасности.

Сохранение высоких рисков безопасности, в частности обстрелы рф всей территории Украины и теракты против гражданского населения, обусловливали умеренный отток мигрантов за границу.

Продление сроков пребывания в ЕС и/или переход на устоявшиеся режимы пребывания с большой вероятностью будет сдерживать активное возвращение мигрантов на прогнозном горизонте.

Учитывая медленную нормализацию экономических условий, оценки миграционных потоков в последующие годы ухудшены.

Прогноз НБУ

В то же время, предположения на 2025 год остаются неизменными: ожидается чистый отток около 0,2 млн человек за границу.

Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться похожими с нынешними темпами (около 0,2 млн человек), тогда как апрельский прогноз предполагал возвращение 0,2 млн человек.

Чистое возвращение начнется только в 2027 году (около 0,1 млн человек, в предварительном прогнозе — 0,5 млн человек).

Общее количество мигрантов уменьшено в соответствии с обновленной методологией ООН.

Сколько украинцев уехали за границу

Finance.ua уже писал , что с 3 октября по 14 ноября 2025 года Украину покинули почти столько же граждан, сколько за предыдущие девять месяцев.

В ГПСУ заявили, что за последний период пассажиропоток, наоборот, существенно снизился, а в отдельные месяцы наблюдалось даже преимущество въезда в Украину.

