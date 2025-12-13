Чи справді українці масово їдуть з країни — дані НБУ та ДПСУ Сьогодні 13:20

Чи справді українці масово їдуть з країни — дані НБУ та ДПСУ

За даними ООН та Євростату, з 3 жовтня по 14 листопада 2025 року Україну залишили майже стільки ж громадян, скільки за попередні дев’ять місяців.

Про це йдеться в макроекономіному та монетарному огляді Національного банку України.

Скільки українців виїхали за кордон

Станом на 14 листопада за кордоном перебувало 5,9 млн українців, що на 128 тисяч більше, ніж на початку жовтня.

У Нацбанку зазначають, таке міграційне зростання майже дорівнює приросту у січні-вересні (166 тис.).

Серед можливих причин масового виїзду українців — посилення російських атак на обʼєкти цивільної інфраструктури та дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків 18−22 років.

У ДПСУ спростували заяви про масовий виїзд українців

Натомість речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в етері телемарафону заявив, що за останній період пасажиропотік навпаки суттєво знизився, а в окремі місяці спостерігалася навіть перевага в’їзду в Україну.

Зокрема, у вересні було більше тих, хто виїжджає з країни, у жовтні динаміка зрівнялася до співвідношення 50 на 50, а у листопаді — знову перевага на в’їзд.

За словами Демченка, загальна динаміка восени йшла на спад. Нині пасажиропотік — найнижчий за останні три місяці.

Йдеться саме про громадян України, які становлять 85% усього пасажиропотоку.

«У будні дні перетинає кордон близько 70 тисяч громадян, це сукупно в обох напрямках. У вихідні зараз пасажиропотік коливається на рівні не більше 90 тисяч перетинів, хоча ще місяць тому, наприклад, навіть у вихідні, пасажиропотік переважав за 90 тисяч перетинів кордону», — повідомив речник ДПСУ.

У ДПСУ прогнозують традиційне зростання руху на кордоні під час новорічно-різдвяного періоду, ймовірно ближче до 20-х чисел грудня.

українських біженців у Чехії вже майже 400 тис., що є найвищим показником у ЄС на душу населення. За останні місяці число виданих дозволів на тимчасовий захист підскочило більш ніж удвічі, досягнувши рекордного рівня;

у Польщі збільшилася кількість українців, які прагнуть отримати тимчасовий захист. Зокрема, з 26 серпня по 10 листопада 49,7 тис. українських громадян подали заявки на отримання PESEL UKR. Як свідчать дані Головного управління прикордонної служби, з 29 серпня по 24 листопада до Польщі в’їхало понад 121 тис. українців віком 18−22 років.

