Цьогоріч українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників (інфографіка)

У 2025 році українські банки подали понад 100 тисяч позовів до боржників. Це майже у півтора раза більше, ніж у минулому році, і водночас рекордний показник за останні сім років.

Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Державної судової адміністрації України.

Які банки позиваються найчастіше

За даними аналітиків, загалом з 2019 року банки подали 511 865 позовів до боржників.

Понад 70% усіх позовів цього року припадає на три банки:

Універсал Банк/Mono — 28 213 позовів,

А-Банк — 22 221,

ПриватБанк — 20 278.

Далі у рейтингу з великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).

За період із 2019 року незмінним лідером за кількістю звернень до суду залишається ПриватБанк — 191 353 позови. Далі — «Універсал Банк» (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476).

Водночас у 2025 році найстрімкіше зросла кількість позовів у Таскомбанк — у 3,5 раза.

Значне зростання також зафіксовано у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).

Натомість зниження кількості позовів демонструють:

Юнекс Банк — у 4 рази,

Креді Агріколь — у 2 рази,

Укргазбанк — у 2 рази.

«Варто зазначити, що рейтинг найбільш „позовних“ банків цьогоріч оновився. У топ увійшли нові гравці — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Натомість Акордбанк та Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів», — зазначають аналітики.

