0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Цьогоріч українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників (інфографіка)

32
Цьогоріч українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників (інфографіка)
Цьогоріч українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників (інфографіка)
У 2025 році українські банки подали понад 100 тисяч позовів до боржників. Це майже у півтора раза більше, ніж у минулому році, і водночас рекордний показник за останні сім років.
Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Державної судової адміністрації України.

Які банки позиваються найчастіше

За даними аналітиків, загалом з 2019 року банки подали 511 865 позовів до боржників.
Цьогоріч українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників (інфографіка)
Понад 70% усіх позовів цього року припадає на три банки:
  • Універсал Банк/Mono — 28 213 позовів,
  • А-Банк — 22 221,
  • ПриватБанк — 20 278.
Далі у рейтингу з великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).
За період із 2019 року незмінним лідером за кількістю звернень до суду залишається ПриватБанк — 191 353 позови. Далі — «Універсал Банк» (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476).
Цьогоріч українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників (інфографіка)
Водночас у 2025 році найстрімкіше зросла кількість позовів у Таскомбанк — у 3,5 раза.
Значне зростання також зафіксовано у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).
Натомість зниження кількості позовів демонструють:
  • Юнекс Банк — у 4 рази,
  • Креді Агріколь — у 2 рази,
  • Укргазбанк — у 2 рази.
«Варто зазначити, що рейтинг найбільш „позовних“ банків цьогоріч оновився. У топ увійшли нові гравці — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Натомість Акордбанк та Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів», — зазначають аналітики.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems