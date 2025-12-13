Цьогоріч українські банки подали рекордну кількість позовів до боржників (інфографіка)
У 2025 році українські банки подали понад 100 тисяч позовів до боржників. Це майже у півтора раза більше, ніж у минулому році, і водночас рекордний показник за останні сім років.
Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Державної судової адміністрації України.
Які банки позиваються найчастіше
За даними аналітиків, загалом з 2019 року банки подали 511 865 позовів до боржників.
Понад 70% усіх позовів цього року припадає на три банки:
- Універсал Банк/Mono — 28 213 позовів,
- А-Банк — 22 221,
- ПриватБанк — 20 278.
Далі у рейтингу з великим відривом розташувалися ПУМБ (9 225) та Сенс Банк (6 831).
За період із 2019 року незмінним лідером за кількістю звернень до суду залишається ПриватБанк — 191 353 позови. Далі — «Універсал Банк» (115 702), А-Банк (60 421), Сенс Банк (25 283) та ПУМБ (21 476).
Водночас у 2025 році найстрімкіше зросла кількість позовів у Таскомбанк — у 3,5 раза.
Значне зростання також зафіксовано у ПриватБанку (у 1,8 раза), Кредобанку (у 1,7 раза), А-Банку (у 1,6 раза) та Сенс Банку (у 1,6 раза).
Натомість зниження кількості позовів демонструють:
- Юнекс Банк — у 4 рази,
- Креді Агріколь — у 2 рази,
- Укргазбанк — у 2 рази.
«Варто зазначити, що рейтинг найбільш „позовних“ банків цьогоріч оновився. У топ увійшли нові гравці — Радабанк та Банк Альянс, яких торік у списку не було. Натомість Акордбанк та Юнекс Банк вибули з двадцятки лідерів», — зазначають аналітики.
