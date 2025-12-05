0 800 307 555
Как менялось количество украинских беженцев в Европе за 4 года войны

По данным Агентства ООН по делам беженцев, с декабря 2022 года по ноябрь 2025 года количество украинских беженцев в Европе уменьшилось на 1,37 млн. В частности, в конце первого года российского вторжения в странах ЕС насчитывали 7,90 млн украинцев, спасавшихся от войны. За пределами Европы беженцев из Украины было 350 тысяч.
По состоянию на июнь 2023 года количество украинских беженцев в Европе уменьшилось до 5,94 млн, а к концу года составило 5,98 млн. Это можно объяснить тем, что на второй год вторжения часть украинцев все же решили вернуться в Украину.
С середины прошлого года количество украинцев, выезжавших в Европу из-за войны, снова стало расти: июнь 2024-го — 6 млн беженцев, декабрь — 6,25 млн.
К середине текущего года (июнь 2025) количество украинских беженцев в Европе выросло до 6,26 млн, а по состоянию на ноябрь их насчитали уже 6,53 млн. Больший показатель был лишь почти три года назад — в декабре 2022-го.
Можно предположить, что на растущую тенденцию выезда украинцев за границу в этом году повлиял принятый Радой закон, позволяющий выезжать мужчинам от 18 до 22 лет включительно даже во время военного положения и общей мобилизации.
В то же время, за пределами стран ЕС была несколько иная тенденция: к декабрю 2023-го количество беженцев выросло с 350 тысяч до 470 тысяч, а затем оставалось постоянным до июня 2025 года — 560 тысяч. В ноябре этого года за пределами Европы насчитали 550 тысяч украинских беженцев.
