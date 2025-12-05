Германия выделяет дополнительные 100 млн евро на срочный ремонт энергетики Украины Сегодня 09:33 — Энергетика

Федеральное министерство экономики и энергетики Германии (BMWE) через Банк развития KfW предоставляет Украине дополнительные 100 миллионов евро для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры. Эти средства будут направлены в Фонд энергетической поддержки Украины.

Об этом пишет BMWE.

Дополнительное финансирование дополняет 60 миллионов евро, уже объявленных в этом году. В целом, вклад Германии в фонт поддержки Украины к концу 2025 года возрастет до 550 миллионов евро, что делает ее крупнейшим донором фонда, который с февраля 2022 года аккумулировал более 1,3 миллиарда евро.

«россия систематически и намеренно атакует энергетическую инфраструктуру Украины, превращая зиму в еще одно оружие. Наши дополнительные 100 миллионов евро — это четкий ответ: мы не оставим украинский народ. Защита энергоснабжения означает защиту людей — вот в чем вся суть», — заявила Федеральный министр экономики Катарина Райхе.

Средства фонда используются для закупки запчастей и оборудования для ремонта.

Немецкий банк KfW ужесточает контроль за использованием средств, требуя, чтобы надлежащее корпоративное управление украинских энергокомпаний было обязательным условием для получения помощи, особенно учитывая недавние антикоррупционные расследования в Украине.

