Биоэтанол в Украине: что это, как его вырабатывают и перспективы развития

Современный мир активно переходит на возобновляемые источники энергии, и биоэтанол привлекает особое внимание как экологическая альтернатива бензину. Для Украины он имеет потенциальное стратегическое значение: может снизить зависимость от импорта нефтепродуктов, способствовать выполнению евроинтеграционных обязательств в сфере климата и энергетики и стимулировать развитие сельского хозяйства.

Аналитики YC. Market от YouControl проанализировали мировые тенденции производства биоэтанола и рассмотрели потенциал Украины.

Что такое биоэтанол и как его вырабатывают

Биоэтанол — это этиловый спирт (C₂H₅OH), полученный из растительного сырья, содержащего углеводы, включая крахмалистые или сахаристые культуры, биомассу и органические отходы.

Производство происходит в два этапа: сначала получают спирт-сырец путем спиртового брожения, затем обезвоживают его до топливного этанола высокой чистоты с содержанием воды не более 1%.

Такой биоэтанол можно смешивать с бензином в разных пропорциях или использовать по отдельности.

Мировые тенденции производства и потребления

Мировой рынок биоэтанола растет. Ожидается, что в 2025 году выпуск достигнет 32 тыс. галлонов. В 2024 году производство превысило 30 тыс. галлонов, что соответствует примерно 114 млн м³.

Крупнейшими производителями США (52% мирового объема) и Бразилия (28%). Индия и ЕС производят по 5%, Китай — 4%, Канада — 2%. Каждая страна использует собственное сырье: Бразилия — сахарный тростник, США — кукурузу, Европа и Китай — зерновая и сахарная свекла.

Прогноз показателей мирового производства биоэтанола, Джерело: International Energy Agency (IEA) та монографія Климчука О.В.

Риски отрасли

Биоэтанол способен сократить потребление бензина, но не полностью заменить его. Мировой опыт показывает риски: в США обанкротились 15 производителей из-за инженерных ошибок, управленческих просчетов и высокой конкуренции со стороны нефтяных компаний.

Политика и регулирование

Во многих странах развитие биоэтанола поддерживается государством через субсидии, льготы и квоты. В ЕС установлены стандарты минимальной доли биокомпонентов в постепенно растущем бензине. Подобные нормы действуют в США, Канаде, Франции и Польше. В то же время, контролируют, чтобы производство биотоплива не вредило продовольственной безопасности.

В Украине с 1 мая 2025 года введено обязательное добавление минимум 5% биоэтанола к бензину. Из-за рыночных обстоятельств штрафы за невыполнение отсрочены до начала 2026 года. Это создает нормативную основу для развития отрасли.

Перспективы Украины

Аграрный сектор страны может обеспечить сырье для биоэтанола. Пшеница, кукуруза, ячмень, сахарная свекла и меласса производятся в больших объемах. Биоэтанол может уменьшить импорт горючего, сократить выбросы СО₂, повысить энергетическую независимость и стабилизировать сбыт сельхозпродукции.

Проекты создают новые рабочие места, инвестиции в сельские регионы и способствуют децентрализации энергетики.

По состоянию на 2025 год в Украине действуют 17 заводов по производству биоэтанола с мощностью 430 тыс. тонн в год, что более чем в четыре раза превышает внутреннюю потребность для E5-наполнения. С усилением европейского курса на Green Deal и возможным пересмотром торговых квот у Украины появляется шанс стать одним из ключевых поставщиков биоэтанола в ЕС.

Региональный анализ

Центральные и южные области имеют наибольшее количество агропредприятий, способных поставлять сырье: Кировоградская — 1716, Днепропетровская — 1569, Полтавская — 1420, Винницкая — 1361, Одесская — 1236, Николаевская — 1109, Черкасская — 1027 и Киевская область из Киева.

Среди регионов со средним количеством компаний — Харьковская, Хмельницкая, Сумская, Черниговская, Житомирская, Тернопольская и Львовская. Меньше предприятий в западных и северных областях из-за климатических условий и площади земель.

ТОП-10 городов по количеству потенциальных поставщиков сырья: Киев (188), Николаев (85), Кропивницкий (57), Днепр (49), Харьков (43) и другие областные центры.

Инфографика: YouControl

