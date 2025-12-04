0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Макрон предложил «зимний» мораторий для рф на удары по энергетике Украины

Энергетика
1
Макрон предложил «зимний» мораторий для рф на удары по энергетике Украины
Макрон предложил «зимний» мораторий для рф на удары по энергетике Украины
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Китай предложил руководителю Китая Си Цзиньпину заставить россию согласиться на мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре по меньшей мере до конца зимы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию их совместной пресс-конференции.
Макрон подчеркнул, что война в Украине представляет большую угрозу для европейской безопасности. Она также вредит международному порядку, построенному на верховенстве права и принципах общей хартии.
Президент Франции подчеркнул, что Китай и Франция осознают серьезность ситуации и необходимость продолжительного мира. По его словам, сотрудничество Пекина и Парижа может способствовать восстановлению стабильности.
Читайте также
«Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву к сотрудничеству и нашим усилиям, чтобы как можно быстрее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары, направленные на критически важную инфраструктуру. Это является ключевым для предстоящей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, и в частности энергетическая инфраструктура, остается под атакой».
Также Макрон призвал Си работать над крепким и справедливым миром в Украине, чтобы война там, наконец, была закончена и не повторилась.
Напомним, 3 декабря Макрон прибыл в Китай для трехдневного государственного визита. В рамках поездки он обсуждал вопросы торговли, дипломатии и призвал Пекин повлиять на россию для прекращения огня в Украине. Это уже четвертый государственный визит Макрона в Китай.
По материалам:
РБК-Україна
Энергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems