Макрон предложил «зимний» мораторий для рф на удары по энергетике Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Китай предложил руководителю Китая Си Цзиньпину заставить россию согласиться на мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре по меньшей мере до конца зимы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию их совместной пресс-конференции.

Макрон подчеркнул, что война в Украине представляет большую угрозу для европейской безопасности. Она также вредит международному порядку, построенному на верховенстве права и принципах общей хартии.

Президент Франции подчеркнул, что Китай и Франция осознают серьезность ситуации и необходимость продолжительного мира. По его словам, сотрудничество Пекина и Парижа может способствовать восстановлению стабильности.

«Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву к сотрудничеству и нашим усилиям, чтобы как можно быстрее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары, направленные на критически важную инфраструктуру. Это является ключевым для предстоящей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, и в частности энергетическая инфраструктура, остается под атакой».

Также Макрон призвал Си работать над крепким и справедливым миром в Украине, чтобы война там, наконец, была закончена и не повторилась.

Напомним, 3 декабря Макрон прибыл в Китай для трехдневного государственного визита. В рамках поездки он обсуждал вопросы торговли, дипломатии и призвал Пекин повлиять на россию для прекращения огня в Украине. Это уже четвертый государственный визит Макрона в Китай.

