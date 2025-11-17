0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение» об усилении Украины

24
Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение» об усилении Украины
Зеленский и Макрон подписали «историческое соглашение» об усилении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и лидер Франции Эммануэль Макрон подписали «историческое соглашение», в котором говорится о длительном сотрудничестве двух стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео Офиса президента Украины и Le Figaro.
Отмечается, что президент Украины и его французский коллега подписали письмо о намерениях, содержание которого еще неизвестно, но Зеленский ранее назвал «историческим».
Документ был подписан за столом, установленным на взлетной полосе Виллакубле авиабазы ​​на фоне самолетов и средств противовоздушной обороны.
В частности, отмечается, что Украина закажет во Франции 100 истребителей Rafale.
Ранее Reuters сообщало, что Зеленский сегодня, 17 ноября, планирует заключить соглашение с Францией по поставкам средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет.
Отмечается, что уже несколько недель идут переговоры по поводу того, что Франция может предоставить Украине больше военной поддержки.
В прошлом месяце Макрон пообещал предложить больше истребителей Mirage, сначала пообещав поставить шесть, а также новую партию ракет класса «земля-воздух» Aster 30, производимых европейской группой MBDA, для батарей ПВО SAMP/T.
Также ранее Зеленский заявил, что Украина в скором времени получит новые системы противовоздушной обороны и боевые самолеты от союзников, в частности от Франции. Соответствующие решения уже готовятся, это будет историческое соглашение.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems