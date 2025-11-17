0 800 307 555
Тысячи украинцев могут остаться без компенсаций за разрушенное жилье

Тысячи украинцев могут остаться без компенсаций за разрушенное жилье
Миллионы украинских домохозяйств пострадали от обстрелов, однако не все подали или правильно оформили заявки на компенсацию. Поэтому тысячи украинцев рискуют так и не получить возмещение.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
По предварительным оценкам, количество домохозяйств, пострадавших от обстрелов, достигает 2,5 миллиона. В то же время в Реестр поврежденного и разрушенного имущества подано только 986 ​​тысяч сообщений, из которых более 425 тысяч без верифицированной информации из Государственного реестра вещных прав (ГРВП). Следовательно, эти люди не смогут получить возмещение, отмечает Лубинец.

Что мешает получить компенсацию

Основная причина — отсутствие верифицированной информации о праве собственности в ГРВП.
Большинство препятствий в самой системе:
  • часто у людей нет оригиналов документов;
  • архивы Бюро технической инвентаризации (БТИ) уничтожены или недоступны;
  • информационная справка по БТИ — платная;
  • не хватает информации: многие граждане даже не знают, что нужно зарегистрировать свое право в ГРВП.
Офис Омбудсмана систематически получает обращения от людей, которые лишились жилья и не могут доказать свое право на него.
«Во время организованного нами мероприятия, охватившего более 4 тысяч человек, мы получили более 150 вопросов о порядке регистрации прав собственности. Это свидетельствует о значительной потребности в поддержке и разъяснительной работе», — написал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Как решить эту проблему

Лубинец настаивает на двух пунктах, которые помогут решить проблему:
  1. Усиление информационной работы среди граждан, особенно в общинах, где проживают ВПЛ.
  2. Введение упрощенной административной процедуры подтверждения права собственности — без обязательных документов БТИ на основе копий документов, решений местных советов, свидетельств или старых архивных данных.
«Люди, лишившиеся жилья из-за войны, не должны повторно терять свое право — из-за несовершенства системы», — написал он.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
Деньги
