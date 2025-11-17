В Украине на 11% уменьшилось количество нотариусов Сегодня 17:34

В Украине на 11% уменьшилось количество нотариусов

Более 5,8 тысячи активных нотариусов на данный момент находятся в Реестре, по данным Министерства юстиции Украины. На 11% уменьшилось нотариусов с начала полномасштабной.

Об этом пишет Опендатабот

82% нотариусов в Реестре — женщины, однако на мужчин приходится больше нагрузки. Рекордные 24,6 тысяч бланков использовал в этом году нотариус со Львовщины.

В то же время 63 действующих нотариуса работают уже более 29 лет — с 1996 года.

Следует отметить, что Реестр постоянно обновляется: часть специалистов прибавляется, часть выбывает. Найти, проверить и выбрать нотариуса можно на странице Реестра нотариусов в Опендатаботе.

К тому же, по каждому специалисту можно проверить номер и лицензию, а также наглядно увидеть его загруженность — по количеству нотариальных бланков, использованных год к году.

Регионы

Наибольшая концентрация нотариусов традиционно в столице — 1282, то есть каждый пятый украинский нотариус работает в Киеве. Дале следуют Днепропетровщина и Львовщина — по 447 и 446 соответственно, а также Одесщина (415) и Харьковщина (399).

Напомним, Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования обновленного Реестра доверенностей в системе е-нотариата для нотариусов. «Продолжаем внедрять Единую государственную электронную систему е-нотариата и хотим получить обратную связь от пользователей. Приглашаем нотариусов присоединиться к команде тестировщиков обновленного Реестра доверенностей», — говорится в сообщении.

Поддержка будущей Системы е-нотариата поможет усовершенствовать оптимизацию бизнес-процессов, интерфейс и удобство использования системы. Зарегистрироваться на тестирование можно по ссылке. На первом этапе тестирования система е-нотариата предоставит доступ к:

обновленному Реестру доверенностей;

электронному реестру нотариальных действий для учетной регистрации доверенностей.

