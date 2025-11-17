Как долго рф еще может вести войну (мнение экономиста)
В настоящее время негативные тенденции в российской экономике растут. Российская академия наук, Институт народнохозяйственного прогнозирования указывает, что в 17 из 24 ключевых отраслей за последний год зафиксировано сокращение производства, а общее состояние экономики характеризуется «постепенным нарастанием кризисных явлений».
О том, утратила ли российская военная экономика свой импульс, рассказал экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман, пишет obozrevatel. Мы отобрали главное.
Как комментирует Гетман, «это отличные новости, и в общем все это соответствует действительности. Почему российская экономика так долго держалась? Потому что к войне они готовились десятилетиями. Благодаря высоким ценам на нефть и газ им удалось накопить значительные резервы: около 120 миллиардов долларов в Фонде национального благосостояния и солидные золотовалютные запасы Это позволило им чувствовать себя уверенно и решить, что в 2022 году они могут позволить себе полномасштабную войну. Рассчитывали, вероятно, на несколько лет. Но два года прошли, скоро уже четыре пройдет, фронт стоит, мы держимся хорошо, и все резервы, которые они копили десятилетиями, начинают исчерпываться».
Как он пояснил, что «Фонд национального благосостояния — максимум на полгода. Из 120 миллиардов там осталось около 35 миллиардов операбельных активов. Такая же история и с золотовалютными резервами. Дефицит федерального бюджета уже превысил 5 триллионов рублей, а накопленные «подушки» прошлых лет уже израсходованы. Все это приходится компенсировать либо внутренними заимствованиями под высокие проценты, либо сокращением программ, затрагивающих каждого россиянина: социальные выплаты, медицину, образование
и т. д.
Поэтому он делает вывод: «Потенциал исчерпается. И когда ФНБ упадет до нуля, начнется еще интереснее. Уже нечем будет сдерживать курс рубля, который существенно просядет, а россияне ощутят двузначную инфляцию, а не нынешние 7−8%. Так что все движется в правильном направлении, а нам нужно держаться, пока враг не истощится».
Напомним, россия впервые выпустит внутренние облигации в китайских юанях, пытаясь покрыть рекордный бюджетный дефицит, вызванный войной против Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Уже со 2 декабря Министерство финансов рф начнет принимать предложения инвесторов по двум сериям внутренних облигаций с фиксированным купоном в китайской валюте со сроком погашения от трех до семи лет и купонным периодом 182 дня.
