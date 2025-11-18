«Обрій» не имеет никакого отношения к пенсионным правам украинцев — Минэкономики
В связи с некорректной информацией, которая распространяется в сети относительно задач и функционала цифровой системы Обрій, в Минэкономики дали официальное разъяснение.
Там отметили, что Обрій — это цифровая система для рынка труда, объединяющая искателей работы и работодателей. Она не имеет отношения к пенсионным правам граждан, и не предусматривает какого-либо функционала, влияющего на назначение, перерасчет или выплату пенсий. Пенсионные права граждан защищены законом.
«Обрій — это цифровая система для рынка труда. Ее цель — упростить взаимодействие между людьми, которые ищут работу, и работодателями, которые ищут работников. „Обрій“ поможет украинцам быстрее находить работу, а бизнесу — эффективнее закрывать вакансии», — говорится в сообщении.
Кроме того, система будет предусматривать возможность получения гранта на обучение в размере до 15 тыс. грн для тех, кто планирует получить новую профессию или повысить квалификацию.
А что там с пенсиями
- «Обрій» не имеет никакого отношения к пенсионным правам граждан.
- Система не содержит и не предусматривает функционала, влияющего на назначение, перерасчет или выплату пенсий, отмечают в Минэкономики.
- Пенсионные права граждан защищены законом и не могут быть отменены ни одной системой, никаким цифровым решением или алгоритмом.
Что известно про «Обрій»
Правительство запускает систему «Обрій» — цифровую экосистему занятости, которая должна объединить данные Государственной службы занятости, Пенсионного фонда, работодателей и работников. На основе этих данных «Обрій» автоматически будет формировать профиль каждого неработающего человека.
«Пенсионный фонд сейчас одна из крупнейших информационных баз, которая „знает“ о нас практически все: где мы работаем, сколько мы получаем, какие взносы за нас работодатель перечисляет и многое другое. Если Пенсионный фонд увидит информацию о конкретном человеке, что за него в течение двух месяцев не уплачивается единый социальный взнос, или человек уволился с работы, Пенсионный фонд формирует базу данных незанятых лиц и передает ее Государственной службе занятости», — рассказал президент Конфедерации работодателей Украины Алексей Мирошниченко.
Новая программа заработает с 1 января и два года будет работать в экспериментальном режиме.
