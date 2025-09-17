Как получить пособие по безработице в 2025 году: сроки и размеры выплат Сегодня 13:05 — Личные финансы

Как получить пособие по безработице в 2025 году: сроки и размеры выплат

В 2025 году тема получения пособия по безработице не теряет актуальности для украинцев. Война, экономические вызовы и изменения на рынке труда формируют новые условия, в которых государство стремится гарантировать социальную поддержку и одновременно привлечь граждан к трудоустройству.

Кто имеет право на выплаты, каков размер пособия, сколько времени его можно получать — рассказал для robota.ua заместитель директора Государственного центра занятости Станислав Павленко.

Кто имеет право на пособие по безработице в 2025 году

Право имеют:

люди, которые временно не работают и имеют страховой стаж;

молодежь, окончившая или покинувшая обучение;

те, кто уволился со срочной или альтернативной службы и ищет первое рабочее место.

По словам специалиста, правила начисления пособия по безработице не изменились по сравнению с предыдущими годами. Пособие по безработице начисляют центры занятости, а выплаты производятся через банковские учреждения.

Пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц, а с согласия безработного — один раз в месяц.

От чего зависит размер пособия по безработице

Размер пособия по безработице зависит от нескольких факторов:

страхового стажа (общего и за последний год);

причины увольнения;

предыдущей зарплаты, дохода или денежного довольствия.

Минимальный и максимальный размер выплат в 2025 году

Минимальный — 3 600 грн в месяц (для тех, у кого менее 7 месяцев стажа, для ВПЛ и людей с оккупированных территорий).

— 3 600 грн в месяц (для тех, у кого менее 7 месяцев стажа, для ВПЛ и людей с оккупированных территорий). Для застрахованных лиц, имеющих страховой стаж более 7 месяцев, размер пособия по безработице определяется в процентах к их средней зарплате, но он не может быть меньше минимального размера пособия по безработице (3 600 грн в месяц).

Читайте также Портрет безработного в Украине в 2025 году

Для молодежи без стажа и уволенных за нарушение трудового законодательства — 1500 грн в месяц.

Максимальный — 8 000 грн в месяц (в период действия военного положения он не может быть больше, чем минималка на 1 января года).

Сколько времени можно получать пособие

Продолжительность выплаты пособия по безработице застрахованным лицам определяется в зависимости от страхового стажа:

до 3 лет — 180 календарных дней;

от 3 до 6 лет — 210 календарных дней;

от 6 до 12 лет — 240 календарных дней;

от 12 до 18 лет — 270 календарных дней;

от 18 до 24 лет — 300 календарных дней;

от 24 до 30 лет — 330 календарных дней;

более 30 лет — 360 календарных дней.

Читайте также 5 роковых ошибок на собеседовании, которые играют против кандидата

Для внутренне перемещенных лиц, не имеющих документов, необходимых для предоставления статуса безработного, а также молодежи, продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 120 календарных дней.

Для лиц предпенсионного возраста продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 720 календарных дней.

Но на время действия военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста (за год до наступления права на пенсию по возрасту) — 360 календарных дней.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.