5 роковых ошибок на собеседовании, которые играют против кандидата Сегодня 19:01

5 роковых ошибок на собеседовании, которые играют против кандидата

Собеседование — один из ключевых этапов, от которого зависит решение работодателя. Это шанс показать свой опыт и компетентность. Впрочем, многие претенденты упускают эту возможность из-за типичных ошибок. В результате собеседование может сыграть против них даже если они идеально подходят для вакансии.

Специалисты robota.ua собрали пять самых распространенных ошибок во время собеседования, которые могут стоить вожделенной работы.

Отсутствие фокусированной мотивации

Работодатели ценят кандидатов, у которых четкие цели и которые понимают, почему претендуют именно на эту должность. Поэтому фразы типа «Мне подойдет любая работа» отталкивают. У работодателя может сложиться впечатление, что кандидат не ценит компанию и не осознает собственных профессиональных компетенций или ценности как специалиста.

Даже если вы в сложной ситуации, не стоит формулировать свою мотивацию именно так.

Как правильно: подготовьте четкий ответ, почему вас заинтересовала именно эта вакансия, и как ваши навыки и опыт могут помочь компании развиваться.

Преувеличение или ложь в резюме

Искатели работы до сих пор любят украшать реальность в резюме, выдавая желаемое за действительное. Так кандидат пытается произвести впечатление на работодателя, но на собеседовании ложь легко раскрывается. В результате вы выглядите непрофессионально, а доверие рекрутера теряется окончательно.

Как правильно: всегда пишите правду. Лучше подчеркните свои реальные достижения и объясните, как именно их добились. Если у вас есть пробелы в опыте или знаниях, сделайте акцент на готовности быстро учиться и осваивать новое.

Игнорирование подготовки

К собеседованию нужно готовиться — и это касается не только ответов на типичные вопросы, но и ознакомления с информацией о компании. Кандидат, не знающий, чем занимается работодатель и какие ценности он исповедует, производит впечатление безразличного и незаинтересованного человека. Это один из «красных флажков» для рекрутера.

Читайте также Какие вопросы лучше не задавать работодателю на собеседовании

Как правильно: перед интервью обязательно изучите сайт компании, ознакомьтесь с последними новостями, ключевыми продуктами или услугами. Такая подготовка не только поможет отвечать увереннее, но покажет вашу серьезность и искренний интерес к работе именно в этой компании.

Отсутствие вопросов к работодателю

Это один из показателей, подчеркивающий незаинтересованность в работе. Когда в конце собеседования кандидат молчит в ответ на вопрос «У вас есть к нам вопросы?», это создает впечатление безразличия и отсутствия серьезных намерений.

Как правильно: подготовьте заранее 2−3 вопроса, чтобы не растеряться во время интервью. Например:

«Какие самые большие вызовы сейчас стоят перед командой?».

«Какие возможности для развития предлагает компания?».

«Как выглядит типичный рабочий день в этой должности?».

Наши тексты имеют свой голос. Нажмите на изображение в новости, интересующей вас ▶️ и узнавайте все самое важное в аудиоформате.

Такие вопросы помогут вам получить больше информации о будущей работе и продемонстрируют вашу проактивность и искреннюю заинтересованность в вакансии.

Отрицательные отзывы о прежних работодателях

О бывших работодателях следует говорить либо хорошо, либо ничего. Фразы типа «У меня был ужасный начальник» или «В компании царила токсичная атмосфера» формируют образ конфликтного человека, которому трудно угодить. А работодатели не хотят рисковать, приглашая в команду потенциальный источник проблем.

Как правильно: даже если ваш опыт был непростым, подавайте его нейтрально. Отмечайте не трудности, а то, чему вы научились и как этот опыт помог вам развить профессиональные навыки.

Напомним, по данным Госстата, в июле средняя зарплата штатных работников составила 26 499 гривен. Больше всего зарабатывают в Киеве, а меньше всего — в Черновицкой области.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.