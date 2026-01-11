Где бюджетно отдохнуть в Италии: 5 направлений Сегодня 21:20 — Мир

Где бюджетно отдохнуть в Италии: 5 направлений

Италия привлекает туристов своими древними достопримечательностями, сохранившимися на протяжении тысячелетий, городами невероятной красоты, которые выглядят как музеи под открытым небом, и очень вкусной кухней. Миллионы путешественников ежегодно посещают эту страну. Путешествие в Италию — недешевое удовольствие, к тому же большие города часто переполнены туристами.

Ресурс Travel Off Path назвал пять направлений без толп, где можно отдохнуть не за все деньги мира.

Удине

Это маленький город на северо-востоке Италии, наиболее известный площадью Пьяцца делла Либерта. В большинстве своем туристы игнорируют Удине, а зря. Идеальный исторический центр, улочки, покрытые брусчаткой, семейные траттории, где можно вкусно поесть — все это об Удине.

Нельзя не посетить замок Удине, где расположены несколько художественных галерей и собор. Хотя внешне он суров, но это действительно одна из самых впечатляющих церквей в этом уголке Италии.

Но что же по деньгам? Поесть в недорогом местном заведении будет стоить примерно 17 долларов. Трехзвездочный отель обойдется в 127 долларов за ночь, но есть и другие альтернативы. Средняя стоимость входного билета в музей составляет 5,4 доллара.

Виченца

Виченца — один из самых красивых городов Италии, но при этом очень недооцененный. Его атмосфера чем-то напоминает Венецию, за исключением каналов. Музеи Виченцы не уступают римскому, а гастрономическая сцена могла бы составить конкуренцию Неаполю.

«Каждая экскурсия по Виченце начинается на площади Пьяцца деи Синьори с ее стройной высокой башней Торре Биссара, высотой около 82 метров, и аркадной базиликой Палладиана, дворцом, внесенным в список ЮНЕСКО, спроектированным известным архитектором Андреа Пали.

Авторы советуют обязательно отведать пасту в стиле Венето и местное вино в Osteria Il Cursore.

Какие цены в Виченце? Питание в доступном заведении обойдется в 14 долларов, трехзвездочный отель — около 100 долларов за ночь, а билет в музей — в среднем 6,3 доллара.

Перуджа

Столица Умбрии — это поистине воплощение итальянского города. Здесь вы можете увидеть величественные стены, мощеные улицы и многовековые дома, которые почти не утратили своего шарма за все годы.

Посетить стоит дворец Приори, построенный между 1293 и 1443 годами для проживания десяти мужчин, избранных из главных гильдий города для управления им.

Он чем-то напоминает Хогвартс своими сводчатыми коридорами, часовнями с фресками и резными оконными рамами.

Рядом стоит Фонтана Маджоре, фонтан 13 века с резными библейскими сценами.

Цены в Перудже тоже достаточно посильные. Визит в недорогое местное заведение будет стоить 17,5 доллара, трехзвездочный отель — 110−140 долларов за ночь, а средняя цена билета в музей — 5,4 доллара.

Лечче

Лечче — это город, который благодаря своей коллекции памятников эпохи Возрождения и барокко получил прозвище «Флоренция Юга». В центре можно увидеть базилику Санта-Кроче с поразительными скульптурами и витражом в форме розы.

Авторы советуют путешественникам обязательно попробовать фирменное блюдо Лечче — пастичотто. Это хрупкое песочное тесто, наполненное теплым заварным кремом.

На какие цены рассчитывать? Питание в доступном заведении обойдется в 16 долларов, трехзвездочный отель — ориентировочно 84−90 долларов за ночь, а входной билет в музей — в среднем 12 долларов.

Шикли

Этот город расположен на южной окраине сицилийского региона Валь-ди-Ното и входит в список ЮНЕСКО. Там вы сможете полюбоваться извилистыми средневековыми улочками, роскошными церквями и волшебными площадями, но без толп.

«Прогулка по Via Francesco Mormina Penna проведет вас мимо роскошных дворцов, барочных часовен и уютных кафе. Улица пролегает вдоль сухого канала, который наполняется только во время сильных дождей, и является элегантным центром Старого города Шикли», — пишет ресурс.

Стоит также посетить Палаццо Беневентано, считающийся одним из лучших барочных построек Сицилии. Чтобы увидеть озаренное золотом Шикли, стоит выйти на прогулку во время заката.

Цены в Шикли тоже не слишком высокие: питание в местном заведении будет стоить 16−20 долларов, ночь в трехзвездочном отеле обойдется в 110 долларов, а средняя стоимость входного билета в музей — ориентировочно 5,5−6 долларов.

