Доступ к фонтану Треви в Риме станет платным

Мир
13
Мэр Рима Роберто Гуальтьери сообщил, что вскоре доступ к знаменитому фонтану Треви в городе станет платным для туристов. По его словам, фонтан можно будет бесплатно осмотреть издалека, но для доступа поближе придется приобрести билет стоимостью 2 евро.
Об этом пишет France 24.

Почему власти Рима вводят плату за доступ к фонтану Треви

«С 1 февраля мы вводим платный билет на шесть объектов» в итальянской столице, в том числе фонтан Треви, сказал он. Вход в другие пять объектов будет стоить 5 евро.
Фонтан XVIII века возглавляет список мест, которые посещают туристы во время прогулки по Риму.
Загадывание желания и бросание монетки в фонтан стало настолько традиционным, что власти еженедельно собирает из него тысячи евро, которые передают благотворительной организации «Каритас».
Из-за популярности места на площади часто собирается толпа, поэтому становится трудно рассмотреть фонтан.
По словам Гуальтьери, с 1 января по 8 декабря площадь перед фонтаном посетили около девяти миллионов туристов — в среднем 30 000 человек в сутки.
Туристы стали мишенью для карманников, и власти Рима годами обсуждали различные способы урегулирования доступа к фонтану.
Жители Рима и дальше смогут подходить к фонтану бесплатно.
По оценкам мэрии, доходы от билетов за доступ к фонтану могут приносить до 6,5 млн евро в год.
Это не впервые, когда итальянские власти вводят тарифы на посещение достопримечательностей. В частности, с 2023 года введена плата за посещение Пантеона, а в прошлом году Венеция ввела плату за вход для туристов в пиковые периоды.
По материалам:
Букви
