ТОП-5 стран, где больше всего обманывают туристов накануне 2026 года (инфографика, примеры)
Всем знакомо это чувство, когда тратите месяцы на накопление денег и на планирование маршрута, а затем чувствуете себя ходячим кошельком.
Издание Travel off Path приводит несколько стран, где больше всего охотятся за вашими кошельками.
В преддверии 2026 года отчеты путешественников указывают на 5 стран, где это достигает рекордного уровня.
Египет
От вирусных предупреждений в социальных сетях до опытных путешественников, консенсус в течение 2025 года был единогласным: Египет является бесспорным местом номер один на планете для мошенничества среди туристов.
Речь идет не только о торговле, но и о ловушке. Преследования на больших объектах, таких как Гиза, известны своей интенсивностью: зеваки физически блокируют ваш путь, прыгают в ваше такси или кричат на вас за то, что вы идете в «неверном» направлении (которое на самом деле верное).
- Мошенничество: «Заложник верблюда» — это классический случай. Вы договариваетесь о низкой цене за фотографию или короткую поездку. Как только вы окажетесь высоко на верблюде или в пустыне, водитель откажется вас приподнять, если вы не заплатите огромные «чаевые» (часто 50 или 100 долларов США).
- Ловушка: «Бесплатные» подарки. Если продавец дает вам жука-скарабея или папирус «на счастье», не прикасайтесь к нему. Как только он коснется вашей кожи, он потребует оплаты и устроит сцену, если вы откажетесь.
Франция
Париж — самый посещаемый город на Земле, что делает его местом для Супербоула мошенников. В отличие от агрессивных зевак в Египте, мошенники здесь ловкие, театральные и действуют в командах. Они полагаются на реквизит и отвлекающие факторы.
- Мошенничество: «Браслет дружбы» в Сакре Кер. Мужчины быстро перехватят вас, предлагая «бесплатный» «браслет дружбы» и прося завязать его на запястье. После того, как вы его прикрепите, они настойчиво потребуют 20 евро.
- Ловушка: трюк с «золотым кольцом». Человек проходит мимо вас, находит на земле золотое кольцо (это дешевая латунь) и предлагает его вам как талисман. Затем он просит денег на обед. Это чувство вины, рассчитанное на то, чтобы использовать вашу вежливость.
Индия
«Индия — не для начинающих». Это клише, потому что это правда. Мошенничество здесь изощренное и часто касается именно тех людей, которым вы должны доверять: водителей такси и «чиновников».
- Мошенничество: «Официальное туристическое бюро». Ваш водитель такси или тук-тука остановится посреди путешествия и скажет вам, что ваш отель закрыт, дорога закрыта из-за протеста или ваше бронирование недействительно. Вас отвезут в фальшивое «Правительственное туристическое бюро», где «чиновник» попытается продать вам совершенно новый маршрут по завышенной цене.
- Ловушка: огромное количество зазывал может изнурять. Это создает ощущение изоляции, когда путешественники чувствуют, что не могут доверять никому.
Турция
Турецкое гостеприимство легендарное, но в таких туристических центрах, как Султанахмет и Таксим, эта репутация используется как оружие. Мошенничество здесь — это социальная инженерия в самом высоком проявлении.
- Мошенничество: «Давай выпьем». Приветливый местный житель (часто хорошо одет и безупречно говорит по-английски) подходит к мужчине-путешественнику, который путешествует сам. Они начинают разговор и предлагают идти в определенный бар пить пиво. Вы идете, выпиваете пару напитков, и приходит счёт на сотни евро. Если вы отказываетесь платить, появляются большие вышибали, чтобы сопровождать вас до банкомата.
- Ловушка: завышение цен на такси — распространенное явление. Водители обменивают счета (утверждая, что вы дали им 50 долларов вместо 500) или просто отказываются пользоваться счетчиком.
Таиланд
Таиланд — это страна улыбок, но на Пхукете и в Бангкоке за улыбкой часто скрывается мошенничество. Мошенничество здесь оппортунистическое и направлено на путешественников, когда они пытаются развлечься.
- Мошенничество: «Мафия гидроциклов». Вы арендуете гидроцикл на час. Когда вы возвращаетесь, оператор указывает уже существующую царапину на корпусе и требует 1000 долларов за убытки. «Полиция» (часто участвующая в этой афере) будет угрожать вам арестовать, если вы не заплатите.
- Ловушка: «Большой дворец закрыт». Водители тук-туков, ожидающие у храмов, будут настаивать, что место закрыто на «буддийский праздник» или «уборку», и предложат отвезти вас в другой (с комиссионными) магазин драгоценностей.
