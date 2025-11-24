0 800 307 555
Черногория планирует ужесточить визовые правила для россиян

Черногория планирует ужесточить визовые правила для граждан россии, чтобы соответствовать политике ЕС, к которому страна надеется присоединиться к 2028 году.
Об этом сказал премьер-министр страны Милойко Спаич в интервью Euronews.
Сегодня между Черногорией и россией действует упрощенный режим пересечения границы. Граждане россии могут путешествовать в балканскую страну без визы в течение 30 дней при наличии действительного загранпаспорта. Однако такая практика противоречит последним решениям Брюсселя по визовому режиму с рф.
По словам Спаича, Черногория полностью придерживается Совместной внешней политики и безопасности ЕС. Это система ЕС для координации внешней политики и мер безопасности, включающая санкции блока против россии.
«Даже не имея статуса члена (ЕС. — Ред.) и преимуществ членства, мы ведем себя как государство-член», — сказал премьер-министр Черногории.
Ожидается, что Черногория адаптирует свою визовую политику к политике ЕС, чтобы присоединиться к блоку из 27 членов. В октябре Черногория уже сделала шаги в этом направлении, отменив безвизовые программы для граждан Армении, Узбекистана, Кувейта и Египта для гармонизации своего законодательства с европейским.
«Нам нужно, чтобы все 27 государств-членов чувствовали и искренне верили, что в их национальных интересах видеть Черногорию частью ЕС. Мы должны убедить их в этом. Мы не можем расслабляться», — отметил Спаич.
По его словам, Черногория должна сосредоточиться на налаживании и укреплении отношений с другими государствами-членами. «Есть государства-члены, которые более консервативно относятся к концепции расширения. Поэтому мы должны приложить немало усилий в работе с этими странами», — добавил он.
Напомним, 7 ноября Европейская комиссия ввела более строгие правила по выдаче виз гражданам россии государствами-членами ЕС, учитывая повышенные риски безопасности вследствие военной агрессии рф против Украины.
Теперь граждане россии больше не смогут получать многократные визы. Это означает, что граждане россии должны будут подавать заявку на новую визу всякий раз, когда планируют путешествовать в ЕС.
После полномасштабного военного вторжения рф в Украину ЕС полностью приостановил действие Соглашения об упрощении визового режима с россией и принял рекомендации по поддержке государств-членов в снижении приоритетности виз для россиян и воздержании от их выдачи.
Решение Еврокомиссии основывается на этих усилиях и общей оценке государств-членов.
По материалам:
Укрінформ
