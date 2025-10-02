Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году Сегодня 18:10 — Мир

Черногория хочет стать 28-м членом ЕС к 2028 году

Премьер-министр Черногории Милойко Спаич заявил, что его страна стремится стать 28-м членом Евросоюза к 2028 году.

Об этом он сказал, прибыв 2 октября на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене, передает Европейская правда.

По словам Спаича, саммит является важной платформой для стран, еще не входящих в Евросоюз. Он подчеркнул, что Черногория уже много лет демонстрирует готовность к членству:

статус кандидата страна имеет с 2012 года, а переговоры длятся почти 15 лет;

Черногория является членом НАТО и полностью согласовывает свою внешнюю политику с политикой ЕС;

в стране уже используют евро;

по уровню институционального развития он считается наиболее подготовленной среди кандидатов.

Спаич подчеркнул, что Черногория хочет начать подготовку договора о присоединении.

«Мы решительно настроены стать членом ЕС и готовы сделать этот шаг к 2028 году», — заявил премьер.

Напомним, Европейская комиссия рассматривает возможность изменения правил процесса вступления в ЕС на фоне блокирования Венгрией продвижения Украины в этом направлении, сообщил спикер Европейской комиссии Гийом Мерсье. По его словам, когда страна отвечает критериям членства, но не продвигается вперед без объективных причин, то «под угрозой оказывается доверие ко всему процессу расширения».

Изменения в мире придали процессу расширения ЕС геополитический вес и открыли новые возможности для Украины и Молдовы, вхождение которых в ЕС до 2030 года — реальная перспектива

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.