Десять лучших городов в Европе для отдыха без авто

Десять лучших городов в Европе для отдыха без авто

Путешествия без авто становятся привычным выбором для многих европейцев. Когда не нужно думать о парковке, дорожных пробках или расходах на горючее, путешественники могут полностью сосредоточиться на новых впечатлениях и комфортном темпе прогулок по городу.

Именно поэтому эксперты отельной компании Accor проанализировали , какие европейские города наиболее удобны для туристов, путешествующих пешком или общественным транспортом. Они оценили качество транспортной сети, доступность ключевых локаций и общее удобство передвижения.

лидером рейтинга стали Афины, набравшие почти идеальные 99,75 балла из 100, По итогам анализа, набравшие почти идеальные 99,75 балла из 100, пишет Daily Mail.

Лучшие города Европы для отдыха без автомобиля

Афины Мюнхен Лиссабон София Гамбург Вена Порту Мадрид Цюрих Лион

Детальнее о пятерке из рейтинга

Афины

Греческие Афины возглавили список самых удобных городов для путешествий без авто. Столица получила самый высокий балл благодаря обилию пешеходных зон и великолепной транспортной системе. Центральная часть города, в частности, вокруг Акрополя, почти полностью закрыта для транспорта, поэтому здесь приятно гулять. Районы Плака, Монастыраки и Псирри расположены рядом, так что до них легко добраться пешком. Кроме того, до побережья можно быстро доехать на трамвае, а до аэропорта — метро. В Афинах также есть четыре крупных железнодорожных узла, которые обеспечивают комфортные сообщения с другими городами.

Мюнхен и Лиссабон

На втором месте оказался Мюнхен, получивший 97,7 балла. Путешествуя сюда самолетом, туристы могут добраться до исторического центра прямым поездом из аэропорта. Город удобен для прогулок пешком, а для тех, кто хочет добраться до более отдаленных районов, работает разветвленная сеть трамваев и метро.

Третье место занял Лиссабон, набравший 91,28 балла. Португальская столица отличается множеством вариантов общественного транспорта — от метро до паромов, перевозящих пассажиров вдоль реки Тежу. Лиссабон даже получил 100% за разнообразие транспортных средств, что делает его настоящим раем для тех, кто не пользуется автомобилем.

София, Гамбург и Вена

Четвертое место в рейтинге заняла София, столица Болгарии, с результатом 88,16 балла. Путешественников приятно удивит доступность транспорта — суточный проездной стоит около 2 евро. Город набрал 90% за комфорт и доступность, а большинство главных достопримечательностей можно осмотреть пешком от собора Святого Александра Невского до парка Борисова Градина.

Гамбург оказался на пятой строчке с 87,12 балла, получив высокую оценку за широкие пешеходные зоны и эффективную транспортную систему. Рядом в рейтинге идут Вена, Порту и Мадрид, которые также показали отличные результаты.

