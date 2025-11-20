0 800 307 555
Под древним вулканом обнаружен запас лития стоимостью 1,5 трлн долларов

Мир
538
Спрятанное глубоко внутри кальдеры Макдермитт на границе Невады и Орегона месторождение оценивается в потрясающие 1,5 триллиона долларов, что потенциально делает Соединенные Штаты на карте мира литиевым центром.
Об этом сообщает dailygalaxy.
Хотя одни называют его ключом к энергетической независимости, другие бьют тревогу относительно экологических и культурным затрат на его добычу.
Как оказывается, литий является стержнем будущего — по крайней мере, с этим, кажется, все согласны. С мировым стремлением к электромобилям и возобновляемой энергии спрос на этот металл еще никогда не был выше.
Однако это конкретное открытие, укрытое под слоями древней вулканической породы, ставит особенно сложную дилемму. Возможно ли добыть эти богатства, не нанося непоправимый вред земле и зависящим от нее общинам?
Литий все чаще рассматривается как критически важный ресурс, питающий будущее, от аккумуляторов для электромобилей до возобновляемых накопителей энергии.

Что это дает

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Minerals, запасы лития в кальдере Макдермитт могут быть одними из крупнейших на планете, потенциально конкурируя или даже превосходя запасы Южной Америки и Китая.
Для США это открытие может предложить отличную возможность уменьшить свою зависимость от иностранных поставщиков.
Экономический потенциал огромен. При эффективной добыче эти запасы могут подпитать энергетический переход США и кардинально изменить мировые цепочки поставок. Инвесторы уже присматриваются к этому участку, а технологические компании и производители электромобилей стремятся получить свою долю этого свеженайденного клада.
