Латвия заявила о повреждении оптического кабеля в Балтийском море

Мир
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении принадлежащего частной компании оптического кабеля в Балтийском море.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на LSM.

Реакция властей и проверка обстоятельств

По словам Силиня, в Балтийском море недалеко от Лиепаи обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании.
«Я в связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, полиция начала проверку, выясняются обстоятельства», — написала в соцсетях Силиня.
Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле рассказал Латвийскому телевидению, что информация о возможном повреждении оптического кабеля поступила в субботу, 3 января, из Литовского центра кризисного управления.
После связи с владельцем оптического кабеля тот подтвердил, что кабель был поврежден. В настоящее время частная компания пытается установить место повреждения.

Причины инцидента

Точные причины произошедшего пока неизвестны.
«О причинах повреждения пока не можем делать предположения. Компания, производя собственный анализ и цифровые измерения, на данный момент также не исключает ни одной из версий. Могу подтвердить, что повреждение никак не коснулось латвийских пользователей», — отметил Зиле.
Службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.
В полиции рассказали, что возможным виновником этого повреждения было судно, которое, согласно проанализированной Национальными вооруженными силами информации, двигалось над неактивным кабелем, а затем изменило курс в сторону активного, ныне поврежденного кабеля.
В воскресенье вечером сотрудники Государственной полиции совместно со Службой береговой охраны поднялись на борт этого судна, находящегося в порту Лиепаи. Судно и его экипаж не задержаны и сотрудничают с полицией.
Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении публичной сети электронных коммуникаций.

Предыдущие инциденты в регионе

Ранее финская телекоммуникационная компания Elisa сообщала о повреждении кабельного соединения между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. В тот же день финские власти задержали судно, подозреваемое в повреждении подводной телекоммуникационной инфраструктуры.
По материалам:
Укрінформ
Payment systems