Латвия заявила о повреждении оптического кабеля в Балтийском море

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила о повреждении принадлежащего частной компании оптического кабеля в Балтийском море.

Реакция властей и проверка обстоятельств

По словам Силиня, в Балтийском море недалеко от Лиепаи обнаружено повреждение оптического кабеля, принадлежащего частной компании.

«Я в связи с Центром кризисного управления и ответственными службами, полиция начала проверку, выясняются обстоятельства», — написала в соцсетях Силиня.

Руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле рассказал Латвийскому телевидению, что информация о возможном повреждении оптического кабеля поступила в субботу, 3 января, из Литовского центра кризисного управления.

После связи с владельцем оптического кабеля тот подтвердил, что кабель был поврежден. В настоящее время частная компания пытается установить место повреждения.

Причины инцидента

Точные причины произошедшего пока неизвестны.

«О причинах повреждения пока не можем делать предположения. Компания, производя собственный анализ и цифровые измерения, на данный момент также не исключает ни одной из версий. Могу подтвердить, что повреждение никак не коснулось латвийских пользователей», — отметил Зиле.

Службы продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

В полиции рассказали, что возможным виновником этого повреждения было судно, которое, согласно проанализированной Национальными вооруженными силами информации, двигалось над неактивным кабелем, а затем изменило курс в сторону активного, ныне поврежденного кабеля.

В воскресенье вечером сотрудники Государственной полиции совместно со Службой береговой охраны поднялись на борт этого судна, находящегося в порту Лиепаи. Судно и его экипаж не задержаны и сотрудничают с полицией.

Полиция возбудила уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении публичной сети электронных коммуникаций.

Предыдущие инциденты в регионе

Ранее финская телекоммуникационная компания Elisa сообщала о повреждении кабельного соединения между Финляндией и Эстонией в Финском заливе. В тот же день финские власти задержали судно, подозреваемое в повреждении подводной телекоммуникационной инфраструктуры.

