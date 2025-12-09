Британия будет использовать ИИ для защиты от россии подводных кабелей и трубопроводов Сегодня 02:49 — Технологии&Авто

Великобритания будет использовать искусственный интеллект для «отслеживания и сдерживания» российских подлодок в рамках нового многомиллионного проекта «Атлантический бастион» для защиты британских подводных кабелей и трубопроводов.

Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, подводная инфраструктура жизненно важна для Великобритании, поскольку она передает 99% международных телекоммуникационных данных и транспортирует важные энергоносители, такие как электроэнергия, нефть и газ.

По словам представителя Министерства обороны Британии, военно-морской проект «Атлантический бастион» «объединит корабли, подлодки, самолеты и беспилотники с помощью технологии акустического обнаружения на базе искусственного интеллекта и интегрирует их в цифровую сеть наведения».

Атлантический бастион создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от новых угроз. Это позволит выявлять, отслеживать и при необходимости действовать против противников на огромных площадях океана", — добавил представитель Минобороны.

Объявляя об этих планах, министр обороны Джон Гили сказал, что это будет «высокотехнологичная гибридная боевая сила для обнаружения, сдерживания и уничтожения угрожающих нам».

«Мы знаем, что делает путин. Мы знаем, что путин разрабатывает. И мы видели, например, в последние недели, как их шпионский корабль „Янтарь“ входил и выходил из вод Великобритании, и мы способны их обнаружить, независимо от того, на поверхности они, или под водой. Мы способны их найти, отследить и, если понадобится, мы вместе с союзниками готовы принять меры, чтобы их сдержать», — сказал Гили.

Он добавил, что «новая эра угроз требует новой эры обороны».

Министерство обороны и промышленности инвестировало в проект 14 млн. фунтов стерлингов на тестирование и разработку, а 26 компаний из Великобритании и Европы подали свои предложения.

Это произошло после того, как правительство объявило, что Великобритания и Норвегия готовятся подписать исторический оборонный пакт, предусматривающий создание объединенного военно-морского флота, специально предназначенного для отслеживания российских подлодок в Северной Атлантике.

Этот шаг также сделан после того, как недавно сообщалось о повреждении кабелей в Балтийском море, а разведка обороны Великобритании установила, что россия модернизирует свой флот для атак на подводные кабели и трубопроводы.

