Великобритания готова передать Украине 8 млрд фунтов замороженных российских активов

Правительство Великобритании готово направить на поддержку Украины 8 млрд фунтов стерлингов, что соответствует $10,6 млрд. Это средства, которые принадлежат россии и остаются замороженными на территории Соединенного Королевства.

Об этом сообщило издание The Times, на которое ссылается РБК-Украина.

В публикации указано, что британские министры считают президента рф владимира путина активной угрозой безопасности, гражданам и экономическому благосостоянию страны. Именно поэтому Великобритания принимает участие в международных усилиях по давлению на кремль и выступает посредником в переговорах с ЕС и рядом партнеров, включая Канаду.

По оценкам The Times, Канада может предоставить Украине до £100 млрд военной поддержки.

Газета пишет, что эти 8 млрд фунтов могут покрыть более двух третей финансовых потребностей Украины на ближайшие 2 года. Средства могут быть использованы либо для продолжения оборонных нужд, либо для финансирования восстановления в случае достижения мирного соглашения.

Дискуссии по поводу замороженных активов

Планы передачи активов рф Украине обсуждались на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. В ходе переговоров речь шла о возможных механизмах разблокирования этих средств. При этом источники The Times в правительстве отметили, что точный механизм передачи пока не разработан.

Еврокомиссия предложила предоставить Украине репарационный кредит в размере €140 млрд, обеспеченный замороженными активами рф в Европейском Союзе. Для одобрения такой схемы требуется единодушная поддержка всех стран ЕС.

По данным издания, инициативу блокирует Бельгия, где сохраняется наибольшая часть замороженных российских активов.

