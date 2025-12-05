0 800 307 555
Сколько средств на финансирование программы «єВідновлення» предусмотрено в бюджете

Казна и Политика
2
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2026 год». Главным приоритетом расходов остается безопасность и оборона Украины.
Прежде всего, речь идет о жилищной поддержке людей, пострадавших из-за войны, восстановлении и развитии критической и социальной инфраструктуры и о публичных инвестиционных проектах в профильных направлениях работы Минразвития: жилье, транспорт и муниципальная инфраструктура и услуги.
Среди основных направлений, на которые предусмотрены средства в 2026 году:
Жилищная помощь украинским семьям, пострадавшим в результате российско-украинской войны. Бюджетом на 2026 год предусмотрены расходы на программы жилищных компенсаций, жилищную помощь для ВПЛ, а также программы льготных ипотечных кредитов для ВПЛ и ветеранов российско-украинской войны:
В рамках программы єВідновлення:
  • 6,7 млрд грн — на компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье.
  • будет предусмотрено около 14 млрд грн на программу жилищных ваучеров для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий.
Также предусмотрено 154 млн грн — на программы льготных ипотечных кредитов для ВПЛ и ветеранов.
Финансирование программы єВідновлення обеспечивают преимущественно международные партнеры. На следующий год уже достигнуты предварительные договоренности с Банком развития Совета Европы (эти средства пока не отражены в госбюджете):
  • на программу компенсаций за уничтоженное жилье в рамках єВідновлення — 200 млн евро;
  • на программу жилищных ваучеров для ВПЛ с временно оккупированных территорий (новый компонент єВідновлення) — 120 млн евро;
  • на программу льготного ипотечного кредитования для внутренне перемещенных лиц — 50 млн евро.
Также ведутся переговоры с Всемирным банком для предоставления компенсаций за поврежденное жилье в рамках єВідновлення — в объеме 225 млн евро.
Недвижимость
