Великобритания выделила Украине 10 млн фунтов на восстановление энергетики

Правительство Великобритании выделяет новый пакет помощи для содействия восстановлению разрушенной российскими ударами украинской энергетической инфраструктуры.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер перед началом заседания глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, в среду, 3 декабря, передает Укринформ.

«Я объявляю о дополнительных 10 млн фунтов стерлингов от Великобритании на поддержку восстановления энергетической инфраструктуры в Украине, потому что президент путин стремится выключить свет и погрузить Украину в мрак», — заявила Купер.

Министр отметила, что в последние дни она наблюдала, как президент Трамп и США стремятся к справедливому и длительному миру для Украины и украинского народа, а Президент Зеленский выражает готовность к прекращению огня и мирному урегулированию.

«Вместо этого мы наблюдаем, как президент Путин просто стремится к эскалации войны, и мы видели это в течение выходных. Мощные удары, приведшие к отключению электроэнергии для сотен тысяч людей», — отметила Купер.

В этой связи она отметила, что Великобритания будет продолжать работать, «чтобы снова включить свет, и мы будем продолжать это делать».

