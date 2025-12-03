0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Великобритания выделила Украине 10 млн фунтов на восстановление энергетики

Казна и Политика
13
Правительство Великобритании выделяет новый пакет помощи для содействия восстановлению разрушенной российскими ударами украинской энергетической инфраструктуры.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер перед началом заседания глав дипломатических ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе, в среду, 3 декабря, передает Укринформ.
«Я объявляю о дополнительных 10 млн фунтов стерлингов от Великобритании на поддержку восстановления энергетической инфраструктуры в Украине, потому что президент путин стремится выключить свет и погрузить Украину в мрак», — заявила Купер.

Оценка ситуации и позиции партнеров

Министр отметила, что в последние дни она наблюдала, как президент Трамп и США стремятся к справедливому и длительному миру для Украины и украинского народа, а Президент Зеленский выражает готовность к прекращению огня и мирному урегулированию.
«Вместо этого мы наблюдаем, как президент Путин просто стремится к эскалации войны, и мы видели это в течение выходных. Мощные удары, приведшие к отключению электроэнергии для сотен тысяч людей», — отметила Купер.
В этой связи она отметила, что Великобритания будет продолжать работать, «чтобы снова включить свет, и мы будем продолжать это делать».
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина и Великобритания подписали лицензионное соглашение по производству украинского дрона-перехватчика Octopus.
По материалам:
Укрінформ
ЭнергетикаЭнергетика УкраиныЭнергетическая безопасность
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems