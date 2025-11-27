Історичний прецедент: Велика Британія виготовлятиме українські дрони Octopus для ППО
Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
«Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus», — повідомив він.
За його словами, це історичний прецедент.
«Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з „шахедами“», — заявив Шмигаль.
Він додав, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українська індустрія дронів переживає безпрецедентне зростання: з 5 тисяч апаратів у 2022 році країна вийшла на виробництво 4 мільйонів до кінця 2024-го. У 2025-му очікується новий рекорд, адже Міноборони має намір закупити ще 4,5 мільйона безпілотників на $2,7 млрд.
