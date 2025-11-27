0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Історичний прецедент: Велика Британія виготовлятиме українські дрони Octopus для ППО

24
Історичний прецедент: Велика Британія виготовлятиме українські дрони Octopus для ППО
Історичний прецедент: Велика Британія виготовлятиме українські дрони Octopus для ППО
Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
«Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus», — повідомив він.
За його словами, це історичний прецедент.
Читайте також
«Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з „шахедами“», — заявив Шмигаль.
Він додав, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що українська індустрія дронів переживає безпрецедентне зростання: з 5 тисяч апаратів у 2022 році країна вийшла на виробництво 4 мільйонів до кінця 2024-го. У 2025-му очікується новий рекорд, адже Міноборони має намір закупити ще 4,5 мільйона безпілотників на $2,7 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems