Історичний прецедент: Велика Британія виготовлятиме українські дрони Octopus для ППО

Україна та Велика Британія підписали ліцензійну угоду щодо виробництва українського дрона-перехоплювача Octopus.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

«Делегації Міністерства оборони України та Міністерства оборони Великої Британії підписали ліцензійну угоду щодо українського дрона-перехоплювача Octopus», — повідомив він.

За його словами, це історичний прецедент.

«Спільно з союзниками розвиваємо спроможності протиповітряної оборони України. Наступний важливий крок, що дозволить виробляти у Великій Британії українські перехоплювачі, які довели свою ефективність у боротьбі з „шахедами“», — заявив Шмигаль.

Він додав, що планується масове виробництво перехоплювачів, яке може сягати кількох тисяч на місяць. Виготовлені засоби будуть передані Україні для посилення захисту неба.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українська індустрія дронів переживає безпрецедентне зростання: з 5 тисяч апаратів у 2022 році країна вийшла на виробництво 4 мільйонів до кінця 2024-го. У 2025-му очікується новий рекорд, адже Міноборони має намір закупити ще 4,5 мільйона безпілотників на $2,7 млрд.

