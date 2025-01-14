Швеция обнаружила повреждение кабеля Nordbalt в Балтийском море — Finance.ua

Швеция обнаружила повреждение кабеля Nordbalt в Балтийском море Сегодня 22:21 — Мир

Министр обороны Швеции Карл-Оскар Болин заявил, что на еще одном кабеле в Балтийском море — Nordbalt между Швецией и Литвой были обнаружены повреждения от якоря.

Об этом сообщает SVT.

По его словам, повреждение, вероятно, было нанесено китайским кораблем Yi Peng 3. Корабль разорвал и повредил кабели между Швецией и Литвой, Германией и Финляндией 17 и 18 ноября, когда стоял на якоре примерно в 160 км от берега.

Правоохранители расследуют инцидент. По их мнению, судно сделало это намеренно, поскольку капитан был завербован российскими спецслужбами. 25 декабря один из электрических кабелей между Эстонией и Финляндией был перерезан танкером Eagle S, который, как подозревают, принадлежит к российскому «теневому флоту».

Болин отметил, что все эти инциденты могут быть связаны с отключением стран Балтии от белорусско-российской электросети в феврале.

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«То, что сообщают шведские СМИ, показывает, что мы не можем верить в случайность происходящего в Балтийском море. Мы должны очень серьезно относиться к этим случаям саботажа или попыток саботажа этой инфраструктуры. И это показывает, что скорая реакция НАТО необходима для защиты интересов наших потребителей и собственно всей нашей инфраструктуры, а также рынка электроэнергии и стабильности цен», — прокомментировал инцидент замминистра энергетики Литвы Арнольдас Пикжирнис в интервью LRT.

Как заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, Швеция не находится в состоянии войны, но и не живет в мирное время. Он отметил, что Швеция впервые предоставляет ресурсы силам НАТО, и также впервые силы НАТО будут следить за Балтийским морем и всем регионом ввиду повышенной угрозы объектам инфраструктуры.

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