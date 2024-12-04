НАТО создаст флот дронов для защиты кабелей в Балтийском и Средиземном морях — Finance.ua

НАТО создаст флот дронов для защиты кабелей в Балтийском и Средиземном морях Сегодня 15:45

НАТО начала планирование создания собственного флота беспилотных катеров, призванных помочь защитить критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях.

Об этом заявил командующий концепциями и трансформацией НАТО Пьер Вандье, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Defense News

После серии повреждений подводных кабелей в европейских водах за последний год (последние произошли всего несколько недель назад) высшие должностные лица НАТО стали разрабатывать концепцию, которая позволила бы альянсу вести постоянное наблюдение над и под водой.

Адмирал Вандье сравнил эту идею с камерами видеонаблюдения полиции, установленными на уличных фонарях в городских центрах напряженности для фиксации доказательств преступлений.

«Существует технология, позволяющая организовать уличное освещение с помощью беспилотных надводных судов», — сказал он.

Вандье сообщил, что его команда находится на ранних стадиях разработки флота дронов, чтобы «НАТО могло каждый день видеть и контролировать окружающую среду».

Первым шагом будет достижение этой цели на поверхности, а затем под водой.

Вандье добавил, что новый проект уже получил большую поддержку со стороны центрального командования всех военно-морских сил НАТО, известного как MARCOM, и оперативного штаба альянса SACEUR.

Дроны с боевыми платформами

Хотя многие детали еще предстоит проработать, официальные лица считают, что они могут оснастить формирование беспилотников боевыми платформами, эффективность которых доказана, основываясь на экспериментах, проведенных оперативной группой 59 ВМС США.

«[Пока что] нет названия, только USV Fleet, — сказал Вандье. — На самом деле он уже существует, так что это не очень рискованно. США уже много лет обеспечивают присутствие Task Force 59 в Персидском заливе, так что все известно, и это скорее вопросы адаптации, чем технологии».

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