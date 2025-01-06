Тайвань обвинил Китай в повреждении подводного кабеля у своего побережья, — FT Сегодня 10:33

Тайвань заявил, что китайское судно повредило подводный интернет-кабель у северного побережья острова. Это привело к временному нарушению связи.

По данным издания, кабель был поврежден 3 января вблизи порта Килунг. Там грузовое судно Shunxing39, зарегистрированное под флагом Камеруна, вероятно, повредило подводный кабель, являющийся частью Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы.

Несмотря на то, что судно принадлежит зарегистрированной в Гонконге компании Jie Yang Trading Limited, ее директором является гражданин Китая Го Вэньцзе. В Тайване считают, что этот инцидент может быть частью стратегии Китая по разрыву внешних коммуникаций острова.

В Тайване озабочены тем, что Китай может оборвать внешние коммуникационные связи острова и попытаться аннексировать страну.

«Поскольку нам не удалось допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь с расследованием в следующем порту назначения судна», — заявил представитель береговой охраны Тайваня.

По данным береговой охраны Тайваня, судно Shunxing39 подняло якорь в месте, где был разорван кабель.

«Это еще один случай очень тревожной глобальной тенденции диверсий против подводных кабелей», — сказал высокопоставленный чиновник службы национальной безопасности Тайваня. «Корабли, участвующие в этих инцидентах, — это обычно устаревшие суда, почти непригодные для коммерческой деятельности. Данное судно похоже на те, которые входят в „теневой флот“ россии», — добавил он.

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