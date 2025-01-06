Тайвань обвинил Китай в повреждении подводного кабеля у своего побережья, — FT — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Тайвань обвинил Китай в повреждении подводного кабеля у своего побережья, — FT

43
Тайвань заявил, что китайское судно повредило подводный интернет-кабель у северного побережья острова. Это привело к временному нарушению связи.
Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, кабель был поврежден 3 января вблизи порта Килунг. Там грузовое судно Shunxing39, зарегистрированное под флагом Камеруна, вероятно, повредило подводный кабель, являющийся частью Транстихоокеанской экспресс-кабельной системы.
Несмотря на то, что судно принадлежит зарегистрированной в Гонконге компании Jie Yang Trading Limited, ее директором является гражданин Китая Го Вэньцзе. В Тайване считают, что этот инцидент может быть частью стратегии Китая по разрыву внешних коммуникаций острова.
В Тайване озабочены тем, что Китай может оборвать внешние коммуникационные связи острова и попытаться аннексировать страну.
«Поскольку нам не удалось допросить капитана, мы попросили власти Южной Кореи помочь с расследованием в следующем порту назначения судна», — заявил представитель береговой охраны Тайваня.
По данным береговой охраны Тайваня, судно Shunxing39 подняло якорь в месте, где был разорван кабель.
«Это еще один случай очень тревожной глобальной тенденции диверсий против подводных кабелей», — сказал высокопоставленный чиновник службы национальной безопасности Тайваня. «Корабли, участвующие в этих инцидентах, — это обычно устаревшие суда, почти непригодные для коммерческой деятельности. Данное судно похоже на те, которые входят в „теневой флот“ россии», — добавил он.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.