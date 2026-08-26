Что угрожает владельцам и арендаторам жилья без договора (мнение эксперта) Сегодня 20:01 — Недвижимость

Что угрожает владельцам и арендаторам жилья без договора (мнение эксперта)

Аренда жилья без письменного договора может показаться простым способом сэкономить время и деньги, однако такая договоренность создает риски как для владельца, так и для арендатора.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала председатель комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу Татьяна Даниленко.

Договор аренды

По словам адвоката, закон предусматривает письменную форму договора найма жилья. Согласно статье 810 Гражданского кодекса Украины , по такому договору владелец передает или обязуется передать другой стороне жилье для проживания на определенный срок за плату.

При этом законодательство отождествляет понятия «наем» и «аренда».

Согласно статье 811 ГК Украины договор найма жилья должен заключаться в письменной форме. Нотариально удостоверять такой договор не обязательно.

В письменном соглашении стороны могут заранее определить основные условия проживания, в частности:

размер арендной платы;

количество людей, проживающих в жилье;

срок аренды;

порядок оплаты коммунальных услуг;

условия содержания мебели и бытовой техники;

порядок проведения ремонта;

условия досрочного расторжения договора

Арендодателем при этом должен быть владелец жилья или лицо, имеющее соответствующие полномочия. В частности, речь идет о представителе по доверенности, управляющему или арендатору, которому разрешено передавать жилье в субаренду.

Каковы риски для владельца

Без письменного договора владельцу будет сложнее доказать ключевые условия договоренности с арендатором. В частности, размер арендной платы, срок проживания, порядок оплаты коммунальных услуг и количество жильцов.

Отдельной проблемой может стать состояние квартиры. По словам Даниленко, у договору следует прилагать акт приема-передачи жилья, где фиксируется его состояние на момент заселения.

Без такого документа владельцу может быть сложно доказать, какие повреждения появились уже во время проживания арендатора, а какие существовали раньше.

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В случае неуплаты аренды, коммунальных услуг или повреждения мебели и техники у владельца также будет меньше возможностей для защиты своих прав.

Кроме того, письменный договор во многих случаях является важным основанием для выселения жильцов, если они не выполняют свои обязанности или продолжают проживать по истечении согласованного срока.

Еще один риск для владельца — ответственность за неуплату налогов, если факт нелегальной аренды будет установлен. По словам адвоката, закон предусматривает не только административную, но и уголовную ответственность за неуплату налогов в крупных размерах.

Что грозит арендатору

Отсутствие договора создает риски и для человека, снимающего жилье. При устной договоренности арендатор может в любой момент оказаться в ситуации, когда владелец требует освободить квартиру или повышает арендную плату.

Как объясняет Даниленко, если стоимость аренды и срок действия договоренности не зафиксированы в письменном виде, арендатору сложнее оградить себя от изменения условий.

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В договоре стороны могут предусмотреть, за сколько дней нужно предупреждать о досрочном расторжении соглашения, какие нарушения существенны, когда арендатор должен освободить жилье и как происходит передача ключей и имущества.

Есть риск и стать жертвой мошенничества. Договор должен заключаться именно с владельцем жилья или уполномоченным им лицом. В противном случае человек может передать деньги за аренду тому, кто выдавал себя за владельца, а после появления настоящего хозяина остаться без жилья и денег.

По словам адвоката, письменный договор аренды — это не просто формальность, а способ защитить интересы обеих сторон.

«Легальный договор» не является врагом арендодателя или арендатора, а наоборот — их страховкой. Чем четче стороны прописывают правила в начале аренды, тем меньше шансов для возникновения конфликта в будущем.

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