«Домики в селе для ВПЛ»: что нужно знать о праве собственности, ремонте и условиях получения
Передается ли дом в селе бесплатно в собственность ВПЛ
Кто должен содержать и ремонтировать жилье
Кто имеет право на первоочередное получение жилья в сельской местности:
- многодетные семьи;
- лица с инвалидностью (вместе с членами их домохозяйства) и семьи, в составе которых есть ребенок/дети с инвалидностью;
- лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;
- лица старше 23 лет, которые до достижения 18-летнего возраста имели статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;
- пожилые люди.
Может ли семья ВПЛ самостоятельно найти дом для приобретения и предложить его общине для выкупа
Обязаны ли пожилые люди искать работу или становиться на учет в Центре занятости, чтобы получить и сохранить жилье в селе
Что известно о программе «Домики в селе»
Механизм работы программы
- Община находит дом, который владелец готов продать.
- Объект недвижимости проходит обязательное обследование.
- Община выкупает за счет бюджета или доноров.
- Недвижимость включается в жилищный фонд общины.
- ВПЛ заключает договор безвозмездного пользования и заселяется.
Кто может принять участие в программе
- Статус: быть ВПЛ с территории активных боевых действий или временно оккупированных регионов.
- Отсутствие жилья: не иметь пригодного для проживания жилья на подконтрольной Украине территории.
- Отсутствие компенсаций: программа не распространяется на лиц, которые уже получили компенсацию за уничтоженное имущество, имеют решение о ее предоставлении или получили жилищный ваучер по постановлению № 1176.
- Отсутствие ценных покупок: лицо или члены его домохозяйства в течение 6 месяцев до подачи заявления не должны покупать участок стоимостью свыше 100 тыс. грн или транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (исключение сделано для авто, приобретенных лицами с инвалидностью I и II группы, полученных через соцзащиту/благотворителей, а также для многодетных семей или семей с детьми с инвалидностью).
Каким требованиям должен отвечать дом
- требуют капитального ремонта или реконструкции;
- не имеют электроснабжения или отопления;
- нет представляется возможным содержать его в дальнейшем.
Как подать заявление
- Исполнительные органы согласовывают с владельцем условия купли-продажи и предварительную стоимость.
- В течение 3 рабочих дней ВПЛ подает заявление о предоставлении жилья (лично, по почте или через веб-портал Пенсионного фонда Украины).
- После выкупа община заключает с ВПЛ договор безвозмездного пользования жильем сроком до 3 лет (с возможностью продления). Настоящий документ является основанием для заселения и регистрации местожительства.
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