«Домики в селе для ВПЛ»: что нужно знать о праве собственности, ремонте и условиях получения Сегодня 15:02 — Недвижимость

Частный дом

Вопрос обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц остается одним из самых острых. Программа «Домики в селе для ВПЛ» позволяет переселенцам получить крышу над головой в сельской местности, однако вокруг этого процесса возникает немало юридических нюансов и вопросов. Со ссылкой на «Юридический советчик для ВПЛ» рассказываем о ключевых аспектах и ​​правилах предоставления жилья в селе для переселенцев.

Передается ли дом в селе бесплатно в собственность ВПЛ

Нет. Сейчас дом предоставляется ВПЛ и их семьям исключительно в безвозмездное пользование. Вероятно, механизм перехода права собственности на жилье в сельской местности будет предусмотрен и реализован на следующих этапах программы.

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В то же время получение жилья во временное пользование не лишает ВПЛ права на будущую компенсацию за уничтоженное или поврежденное имущество и другие формы государственной поддержки. Кроме того, программа не требует, чтобы переселенец состоял на учете именно в той общине, где планирует получить дом — разрешается переезд в другие общины или области.

Кто должен содержать и ремонтировать жилье

Содержание и ремонт жилья является ответственностью местных властей (местного совета/военной администрации) и производятся за счет местных бюджетов и/или других источников, не запрещенных законодательством.

Еще до покупки дома местные власти должны произвести расчеты по возможности содержания жилья в течение 3 лет после приобретения.

Кто имеет право на первоочередное получение жилья в сельской местности:

многодетные семьи;

лица с инвалидностью (вместе с членами их домохозяйства) и семьи, в составе которых есть ребенок/дети с инвалидностью;

лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки;

лица старше 23 лет, которые до достижения 18-летнего возраста имели статус ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки;

пожилые люди.

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Может ли семья ВПЛ самостоятельно найти дом для приобретения и предложить его общине для выкупа

Да, может. Постановление предусматривает, что ВПЛ имеет право участвовать в поиске жилья в сельской местности, и предложить его общине для участия в программе.

Но окончательное решение о покупке жилья в сельской местности для проживания ВПЛ принимают местные советы/военные администрации, с учетом определенных законодательством критериев.

Обязаны ли пожилые люди искать работу или становиться на учет в Центре занятости, чтобы получить и сохранить жилье в селе

Нет. Требование по трудоустройству или обретению статуса безработного в течение 3 месяцев после заселения касается исключительно трудоспособных лиц.

Что известно о программе «Домики в селе»

10 июня 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 751 «О реализации экспериментального проекта по обеспечению внутренне перемещенных лиц жильем в сельской местности». В общественном пространстве эта инициатива получила неофициальное название «Домики в селе для ВПЛ».

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Главная концепция проекта заключается в том, что территориальные общины покупают жилые дома в селах и поселках, оформляют их в коммунальную собственность и передают внутренне перемещенным лицам в пользование.

Создано с помощью ИИ

Механизм работы программы

Реализация проекта происходит в несколько последовательных этапов:

Община находит дом, который владелец готов продать. Объект недвижимости проходит обязательное обследование. Община выкупает за счет бюджета или доноров. Недвижимость включается в жилищный фонд общины. ВПЛ заключает договор безвозмездного пользования и заселяется.

Кто может принять участие в программе

Чтобы получить жилье в селе, кандидат должен одновременно отвечать нескольким критериям:

Статус: быть ВПЛ с территории активных боевых действий или временно оккупированных регионов.

быть ВПЛ с территории активных боевых действий или временно оккупированных регионов. Отсутствие жилья: не иметь пригодного для проживания жилья на подконтрольной Украине территории.

не иметь пригодного для проживания жилья на подконтрольной Украине территории. Отсутствие компенсаций: программа не распространяется на лиц, которые уже получили компенсацию за уничтоженное имущество, имеют решение о ее предоставлении или получили жилищный ваучер по постановлению № 1176.

программа не распространяется на лиц, которые уже получили компенсацию за уничтоженное имущество, имеют решение о ее предоставлении или получили жилищный ваучер по постановлению № 1176. Отсутствие ценных покупок: лицо или члены его домохозяйства в течение 6 месяцев до подачи заявления не должны покупать участок стоимостью свыше 100 тыс. грн или транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (исключение сделано для авто, приобретенных лицами с инвалидностью I и II группы, полученных через соцзащиту/благотворителей, а также для многодетных семей или семей с детьми с инвалидностью).

Каким требованиям должен отвечать дом

Община не сможет приобрести любое жилье. Запрещено выкупать дома, которые:

требуют капитального ремонта или реконструкции;

не имеют электроснабжения или отопления;

нет представляется возможным содержать его в дальнейшем.

Дом обязательно должен быть внесен в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, не иметь арестов, обременений и задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Как подать заявление

Исполнительные органы согласовывают с владельцем условия купли-продажи и предварительную стоимость. В течение 3 рабочих дней ВПЛ подает заявление о предоставлении жилья (лично, по почте или через веб-портал Пенсионного фонда Украины). После выкупа община заключает с ВПЛ договор безвозмездного пользования жильем сроком до 3 лет (с возможностью продления). Настоящий документ является основанием для заселения и регистрации местожительства.

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