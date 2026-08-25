Где купить квартиру, когда бюджет ограничен: самые дешевые смарт-квартиры от застройщиков Сегодня 09:50 — Недвижимость

Самые дешевые смарт-квартиры от застройщиков, источник фото: pexels

Когда смарт-квартиры только появились на рынке недвижимости Украины, их воспринимали преимущественно как бюджетную альтернативу обычным однокомнатным. Сейчас отношение другое. На сегодняшний день компактное жилье выбирают:

как первую недвижимость для студентов или временную для вынужденных переселенцев;

для проживания одного человека или пары;

как инвестицию под долгосрочную аренду.

За последние 5 лет квартиры площадью 20−30 кв.м заметно подорожали практически по всей Украине и неравномерно. Ожидаемо, самый высокий спрос был в западных областях.

«Смарт», «студия» или «1-комнатная»?

Смарт-квартирой называют небольшое жилье, где площадь используется с максимальной функциональностью.

Чаще всего речь идет о компактной «однушке» или «студии», в которой кухонная, жилая и обеденная зоны объединяются в одно пространство.

Условного законодательного определения площади «смарт-квартир» не существует. Обычно к этому сегменту относят жилище примерно на 20−30 кв. м. Но застройщики могут называть «смартом» и жилье побольше.

Смарт-кварира равна 20−30 кв. м., источник фото: pexels

Поэтому сравнивать предложения советуем не только по названию. Одна и та же квартира в каталогах и таблицах может обозначаться как «смарт», «студия» или «1-комнатная». Спрос на предложения вполне стабильный.

Главное — понять принципиальную особенность сегмента. Компактность далеко не всегда подразумевает более дешевый квадратный метр. Смарт-квартира выходит более выгодной в плане общей суммы покупки. Стоимость квадратного метра может быть существенно выше.

Почему компактное жилье сейчас так актуально

Безусловно, ключевая причина в изменении финансовых возможностей заинтересованных покупателей. На полноценную «однушку» в большом городе, да еще и в популярном районе, может понадобиться несколько миллионов гривен. Поэтому для тех, кто покупает себе первое жилье или хочет инвестировать не очень большую сумму, квартира площадью 20−30 кв. м может стать более доступным вариантом для входа в рынок.

География спроса тоже изменена. Внутренняя миграция повысила популярность западных регионов и более или менее безопасных городов в центре Украины. Удорожание за пять лет очень существенно.

По данным OLX недвижимость медианная стоимость аренды квартир площадью 20−30 кв.м выросла:

в Ивано-Франковске на 217%;

в Ужгороде на 175%;

в Тернополе на 167%;

во Львове на 138%;

в Черновцах на 152%;

в Ровно и Луцке на 100%.

Цена покупки квартир площадью 20−30 кв.м. тоже увеличилась.

в Ивано-Франковске примерно в четыре раза (до 1,7 млн ​​грн);

в Луцке до 1,8 млн грн;

в Ровно до 1,7 млн грн;

во Львове до 2,4 млн грн;

в Хмельницком и Тернополе до 1,4 млн грн.

То есть, на сегодняшний день «смарт» не всегда означает «очень дешево». Просто такой формат уменьшает общий бюджет покупки.

Кто сегодня покупает смарт-квартиры

Условно покупателей компактного жилья можно разделить на четыре основные группы.

Те, кто покупает свое первое жилье. Это, прежде всего, молодежь, которая уже не хочет тратиться на аренду квартиры, но приобрести себе стандартную однокомнатную пока не в состоянии. Особенно актуален такой формат в городах с офисными или университетскими центрами. Смарт-квартира вблизи места учебы, работы или удобной транспортной развязки может стать прекрасной альтернативой многолетней аренде. Жилье для ВПЛ. Часть внутренне перемещенных лиц выбирает смарт-квартиры как вариант для окончательного обустройства в новом городе. Молодые пары. С продуманной планировкой для семьи без детей небольшой квартиры или студии вполне достаточно. Инвесторы. Компактное жилье требует меньше стартового капитала. В то же время, в дальнейшем сдавать в аренду компактные квартиры потенциально будет проще.

Кстати, особенно важен последний фактор в городах Западной Украины. Ранее мы писали , что в Ужгороде количество откликов на объявление об аренде квартир площадью до 30 кв. м увеличилось на 263%, в Полтаве — на 230%, в Житомире — на 122%, во Львове — на 84%, в Тернополе — на 72%.

Изменения на рынке недвижимости в последние годы

С началом полномасштабной войны на рынке первичной недвижимости активность снизилась. Затем постепенно началось восстановление, но оно неравномерно и сильно зависит от региона. Относительно смарт-квартир означает несколько важных изменений.

Во-первых, спрос сместился в сторону городов, где есть рабочие места, университеты, относительная безопасность и стабильный арендный рынок.

Во-вторых, покупатели стали более прагматичными. Для них имеют значение не только стоимость и метраж, но и автономность дома, наличие в нем укрытий и генераторов, особенности инфраструктуры, энергоэффективность и т. д.

В-третьих, повысилась роль уже готового жилья или объектов, которые уже готовы к запуску в эксплуатацию. Во время войны украинцы менее охотно готовы ждать, пока строительство будет завершено.

Компактное жилье может иметь преимущество над большими квартирами из-за несколько составляющих, источник фото: pexels

В результате покупатель сегодня выбирает не просто квадратные метры, а готовое решение для жизни или инвестиции с минимальным уровнем риска. Именно поэтому компактные квартиры могут выигрывать из-за более низкой стоимости входа, практичности и потенциальной ликвидности.

Где сегодня самые дешевые смарт-квартиры в Украине

Мы проанализировали открытые данные застройщиков, актуальные предложения в каталогах недвижимости и подготовили таблицу, с которой легче будет все сравнить.

Город ЖК Застройщик Площадь Цена квартиры (тыс. долларов) Цена за м² (долл.) Условия Иличанка, Одесская обл. ЖК «Гринвич Парк» Degas Group 28,8 м² от 20 736 от 720 0% до 3 лет, первый взнос от 40% Киев Smart Club частная строительная компания от 18 м² от 23 400 от 1 300 0% до 1 года, взнос от 50% Одесса Акварель 7 Акварель 22,5 м² от 25 987 1 155 0% до 17 мес., взнос от 30% Крюковщина Dobre Misto Feier Legacy 25,65 м² от 29 892 около 1 165 до 1 года, взнос от 30 % Ужгород Vilnyi Vilnyi Group от 25,54 м² от 31 925 около 1 250 рассрочка Ирпень River Port Общество Отважных 25,71 м² от 34 709 от 1 350 до 18 мес., взнос от 30% Киев S1 Позняки Standard One около 35 м² от 49 535 от 1 415 28 мес. без процентов, взнос от 20%

Цены актуальны на момент подготовки статьи к публикации и могут меняться в зависимости от этажа, планировки, акций и количества доступных квартир.

Составить корректный рейтинг по Украине невозможно. Так как в одних случаях «смарт» предусматривает 18 кв. м, в другом — 25−30 кв. м, а в третьем — квартира на 35 кв. м уже как просто компактное жилье. Мы предлагаем информацию для всеобщего ознакомления, а подробнее все равно придется узнавать на местах.

Почему одинаковые по площади квартиры могут сильно отличаться в цене

На стоимость смарт-квартир влияют те же факторы, что и на обычную недвижимость.

В первую очередь, это локация. Квартира площадью 25 кв. м во Львове или Киеве может быть в разы дороже аналогичной по площади в пригороде или меньшем областном центре.

Имеет значение стадия строительства и готовность жилья.

Класс тоже нужно учесть. Даже при одинаковой площади смарт-квартира в бюджетном или комфорт-классе и апартаменты в проекте с концепцией Build-to-Rent — ​​очень разные предложения.

Обратите внимание на комплектацию и ремонт. Если квартира на старте выглядит дешевле, это не значит, что после добавления мебели, сантехники, кухни и общего ремонта разница не сократится.

Транспорт и инфраструктура для инвестиционного жилья часто важнее дополнительных «метров». Если планируете приобретение именно с целью вложения, в первую очередь обращайте внимание на близость к учебным заведениям, метро, ​​бизнес-центрам, транспорту и торговым объектам.

Не пренебрегайте репутацией застройщика. Выгодная цена не может быть ключевой причиной покупки. На этапе строительства для квартиры просто критическое значение имеют документы, история ввода в эксплуатацию предыдущих объектов и условия договора.

Есть ли стабильный спрос на смарт-квартиры?

Имеющиеся данные свидетельствуют, что спрос на компактное жилье стабилен. Но характер запросов немного изменился.

Покупатели стали более избирательными. Раньше ключевым преимуществом смарт-квартир считалась невысокая цена, а сегодня уже важное соотношение:

цена+локация+готовность+безопасность+арендный потенциал.

Война не просто усилила спрос на такое жилье, но и изменила его «карту».

Для инвестора ключевой вопрос не в том, как дешево можно приобрести квартиру, а больше в том, сколько она будет «приносить».

Сейчас спрос на смарт-квартиры стабилен, источник фото: pexels

У компактного жилья немало преимуществ. Прежде всего, это более низкий бюджет покупки. Дальше — более широкая аудитория потенциальных арендаторов (одинокий человек, молодая пара, студент, молодой специалист, работник, ненадолго приехавший в город).

Следует учесть, что небольшую квартиру будет дешевле обустроить и содержать. Но следует принимать во внимание и риски. Маленькая площадь при перепродаже сужает аудиторию потенциальных покупателей. К тому же, если в смарт-квартире будет неудобная планировка, она будет проигрывать обычной однокомнатной даже по более низкой цене.

Что проверять перед покупкой дешевой смарт-квартиры

Минимальная цена — повод не для срочной покупки, а для максимально детальной проверки.

Покупателям следует узнать:

юридический статус объекта;

предмет сделки (квартира, апартаменты или др. тип недвижимости);

какие документы имеются;

тип контракта;

когда начинается право собственности на объект;

что входит в заявленную цену;

сколько будет стоить меблировка и ремонт;

какой будет стоимость коммунальных услуг;

есть ли укрытие и резервное питание;

какие реальные сроки ввода дома в эксплуатацию;

возможна ли рассрочка и на каких условиях.

Максимальной внимательности требуют самые дешевые предложения и на ранних стадиях строительства. Недорогой квадратный метр может быть признаком не только выгодного старта, но и более длительного периода ожидания, самостоятельного финансирования ремонта и больших рисков.

Смарт-квартиры в Украине активно «адаптируются» к новому спросу. Сейчас это уже не жилье для тех, у кого не хватает денег. Компактная недвижимость стала оптимальным предложением для ВПЛ, молодежи, пар без детей и инвесторов.

Когда начнете выбирать себе оптимальный вариант, не ищите просто «самую дешевую смарт-квартиру». Интересуйтесь, лучше «дешевыми квартирами с оптимальным потенциалом для проживания или аренды». Разница в этом существенная. Именно она будет определять, станет ли недвижимость выгодным вложением, или минимальная стоимость окажется просто стартовой ценой в довольно дорогом проекте.

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