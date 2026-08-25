Ред флаг при покупке квартиры: как не потерять деньги и выбрать идеальное жилье Сегодня 13:10 — Недвижимость

Ред флаг при покупке квартиры: как не потерять деньги и выбрать идеальное жилье

Красивая квартира на рендере еще не означает, что через несколько лет покупатель получит ключи от реального жилья. На первичном рынке можно сэкономить, а можно и рискнуть и остаться с недостроем. В новом видео на YouTube-канале Finance.ua эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак рассказала, с чего стоит начинать поиск квартиры и какие документы застройщика нужно проверить еще до внесения денег.

С чего начинать

По словам Берещак, покупатели часто совершают одну и ту же ошибку — сначала ищут красивые квартиры, а уже потом думают, действительно ли им подходит конкретный объект.

Эксперт советует сначала дать честные ответы на три вопроса.

Первое — для чего нужно жилье. Если квартира покупается для своего проживания, критерии будут одни. Если это инвестиция — совсем другие. Также следует учесть жизненные планы, например переезд семьи.

Если квартира покупается для своего проживания, критерии будут одни. Если это инвестиция — совсем другие. Также следует учесть жизненные планы, например переезд семьи. Второе — на каком рынке покупать . Это может быть новостройка, вторичное жилье или квартира в уже введенном в эксплуатацию доме, который еще фактически является «вчерашней первичкой».

. Это может быть новостройка, вторичное жилье или квартира в уже введенном в эксплуатацию доме, который еще фактически является «вчерашней первичкой». И третье — чем покупатель готов пожертвовать. Например, можно сэкономить, приобретя квартиру на старте строительства, но тогда придется ждать завершения работ.

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Как проверить застройщика, чтобы не получить долгострой

По мнению эксперта, стопроцентной гарантии от проблем на первичном рынке в Украине сейчас нет. Поэтому покупателю приходится самостоятельно проверять застройщика и конкретный объект.

Берещак советует обратить внимание как минимум на пять вещей.

Прежде всего, землю и разрешительную документацию. Следует выяснить, кому принадлежит участок, находится ли он в аренде, каков срок действия договора и соответствует ли целевое назначение земли строительству многоквартирного дома.

«Что является маркером того, что могут быть траблы — если срок аренды истекает под сдачу в эксплуатацию или с небольшим запасом», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, девелопер не обязательно должен быть владельцем земли. Важно, чтобы между правообладателем участка и девелопером был договор, который оформлен надлежащим образом.

Также следует проверить генподрядчика, непосредственно строящего дом, и его право выполнять соответствующие работы.

Отдельно нужно посмотреть на технические условия подключения коммуникаций и — электричества, воды, канализации и газа. Ведь важно не только построить дом, но и иметь возможность подключить его к необходимой инфраструктуре.

Еще один важный пункт — история застройщика. Следует посмотреть, какие объекты компания уже завершила, были ли задержки, конфликты или другие проблемы.

И здесь покупателям нужно быть готовыми к реалиям военного времени. По словам Берещак, если раньше задержки строительства могли составлять 6−12 месяцев, то сейчас среднерыночный показатель достигает полутора-двух лет, а в отдельных случаях даже 2,5 года.

«Это надо понимать и закладывать», — подчеркнула эксперт.

Поэтому перед покупкой квартиры важно проверить не только цену и планировку, но и то, есть ли у застройщика юридические и технические возможности довести строительство до конца.

Детальнее о том, как безопасно купить квартиру в 2026 году, какие документы проверять и какие риски могут ожидать покупателя на первичном рынке, смотрите в видео по ссылке.

Детальнее о рисках на вторичном рынке, а также «красных флажках» в объявлении о продаже недвижимости — смотрите в видео по ссылке:

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