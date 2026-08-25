Миндич 9 июня предложил экс-заместителю главы ОП Ирине Мудрой присоединиться к схеме Сегодня 17:38 — Недвижимость

Бизнесмен Тимур Миндич 9 июня предложил экс-заместителю руководителя Офиса президента Ирине Мудрой присоединиться к схеме легализации денег на залог экс-министру энергетики Герману Галущенко.

Прямо имя Миндича прокурор САП во время трансляции не назвал

Прокурор отметил, что Мудрая получила предложение присоединиться к схеме от «участника преступной организации, который находится в розыске и живет в Израиле». Наличные передали неустановленному человеку, чтобы в дальнейшем перевести в безналичную форму.

После этого деньги перевели на счет ВАКС в качестве залога за Галущенко.

Операция «Форест Гамп»

19 августа НАБУ и САП заявили, что разоблачили преступную схему, организовавшую легализацию 150 миллионов гривен. Новая операция НАБУ касается 150 млн гривен, которые внесли в качестве залога за Галущенко. Главное из дела по уплате залога за одного из фигурантов дела «Мидас» — экс-министра энергетики Германа Галущенко.

По версии следствия, в начале июня участники схемы получили фактический контроль над «Сенс Банком» и начали использовать его для легализации денег. Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 209 УКУ — легализация денег, полученных преступным путем.

Прокурор САП в первый день заседания суда назвал имена всех фигурантов этого дела, в том числе:

экс-заместитель руководителя Офиса президента Ирина Мудрая;

экс-нардеп Максим Микитась;

действующий нардеп Вадим Столар;

заместитель министра юстиции Елена Ференс;

гендиректор Директората по вопросам правовой политики ОП Виктор Дубовик;

бизнесмен и бывший депутат Днепропетровского облсовета Василий Астион;

экс-главы наблюдательного совета и правления государственного Сенс Банка Николай Гладыщенко и Алексей Ступак;

начальница департамента государственного Сенс Банка Людмила Снигур;

связанные с Микитасем, по версии прокурора, люди — Валентин Елизаров, Егор Меркулов, Александр Остапенко и Никита Тарковский.

Кроме того, 20 августа НАБУ и САП представили продолжение этого дела — операцию «Фемида». НАБУ и САП раскрыли рейдерскую схему на сотни миллионов с участием нардепов, чиновников ОП и Минюста с теми же фигурантами.

Как установили следователи, с помощью хакеров фигуранты взламывали государственные реестры, подделывали документы и использовали «своих» людей в Хозяйственном суде и Минюсте для захвата предприятий и недвижимости.

theБабель По материалам:

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