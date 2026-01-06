Латвия передаст Украине более 20 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей 06.01.2026, 00:23 — Мир

Министерство внутренних дел Латвии подготовило проект решения правительства о передаче Украине 21 автомобиля, конфискованного у нетрезвых водителей и в рамках других уголовных дел.

Об этом сообщает Delfi.

Среди прочего планируется передать Украине 22-летний автомобиль класса люкс Lincoln Navigator.

Эти машины предназначены для военных подразделений Министерства обороны Украины, Нацгвардии, Харьковской многопрофильной клинической больницы и военной администрации Нововоронцовки.

Автомобили были произведены в период с 2000 по 2019 год. Предварительная рыночная стоимость, по которой Государственное агентство обеспечения могло бы их реализовать, — около 74 600 евро.

С начала полномасштабной войны Латвия регулярно передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей, а также в рамках других уголовных дел.

