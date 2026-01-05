Швейцария заморозила все активы Мадуро Сегодня 19:25 — Мир

Швейцарское правительство приняло решение о заморозке всех активов, находящихся на территории страны и принадлежащих Николасу Мадуро и лицам из его близкого окружения.

Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, сообщает Европейская правда.

Решение, принятое в понедельник, 5 января, распространяется на активы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. В то же время, оно не касается членов действующего правительства Венесуэлы.

Читайте также Доллар вырос до двухнедельного максимума на фоне событий в Венесуэле

В швейцарском правительстве отметили, что в случае, если в ходе предстоящих судебных разбирательств будет доказано незаконное происхождение средств, Швейцария будет принимать меры для их использования в интересах венесуэльского народа.

Также в Швейцарии подчеркнули, что замораживание активов — это дополнительная мера к санкциям против Венесуэлы, действующим с 2018 года.

В заявлении отметили, что причины свержения Мадуро не играют решающей роли в замораживании активов, равно как и вопрос, произошло ли «свержение с власти законно или с нарушением международного права».

Читайте также Рубио озвучил планы США насчет венесуэльской нефти

Замораживание активов вступает в силу 5 января и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего сообщения.

Напомним, ночью 3 января США совершили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.

Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут «управлять» Венесуэлой, пока не будет достигнут демократический переход власти.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.