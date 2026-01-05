Швейцария заморозила все активы Мадуро
Швейцарское правительство приняло решение о заморозке всех активов, находящихся на территории страны и принадлежащих Николасу Мадуро и лицам из его близкого окружения.
Об этом говорится в заявлении Федерального совета Швейцарии, сообщает Европейская правда.
Решение, принятое в понедельник, 5 января, распространяется на активы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц. В то же время, оно не касается членов действующего правительства Венесуэлы.
В швейцарском правительстве отметили, что в случае, если в ходе предстоящих судебных разбирательств будет доказано незаконное происхождение средств, Швейцария будет принимать меры для их использования в интересах венесуэльского народа.
Также в Швейцарии подчеркнули, что замораживание активов — это дополнительная мера к санкциям против Венесуэлы, действующим с 2018 года.
В заявлении отметили, что причины свержения Мадуро не играют решающей роли в замораживании активов, равно как и вопрос, произошло ли «свержение с власти законно или с нарушением международного права».
Замораживание активов вступает в силу 5 января и будет действовать в течение четырех лет до дальнейшего сообщения.
Напомним, ночью 3 января США совершили серию ударов по Венесуэле, после чего лидер страны Николас Мадуро обвинил США в военной агрессии. Вскоре после этого военные США схватили Мадуро с женой и привезли их в Нью-Йорк, где Мадуро собираются судить.
Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут «управлять» Венесуэлой, пока не будет достигнут демократический переход власти.
