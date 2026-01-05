0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доллар вырос до двухнедельного максимума на фоне событий в Венесуэле

Валюта
59
Доллар вырос до двухнедельного максимума на фоне событий в Венесуэле
Доллар вырос до двухнедельного максимума на фоне событий в Венесуэле
Индекс доллара США вырос до самого высокого уровня за последние 2 недели после действий США, направленных на устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что повысило геополитические риски.
Об этом сообщает Bloomberg.
Индекс спотового доллара Bloomberg прибавил до 0,3% и достиг максимума с 22 декабря. В то же время, доходность базовых казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт.

Реакция валютных рынков

На фоне укрепления доллара евро подешевел на 0,3%, а мексиканский песо снизился на 0,7%.
Инвесторы переориентируются на доллар как защитный актив на фоне неопределенности дальнейшего развития ситуации в Венесуэле. Дополнительным фактором стало заявление президента США Дональда Трампа о намерениях Вашингтона «управлять» этой американской страной.
Читайте также: Курс валют: что формировало динамику 2025 года
Аналитики отмечают, что на текущей неделе динамику доллара также будут определять важные макроэкономические отчеты из США. Речь идет, в частности, о данных по инфляции и рынку труда, включая статистику занятости вне сельского хозяйства.

Комментарий аналитиков

Аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Кристофер Вонг считает, что события в Венесуэле скорее свидетельствуют о скором завершении ситуации, чем о затяжном военном конфликте.
График: bloomberg.com
График: bloomberg.com
По его словам, хотя эти события поддерживают спрос на драгоценные металлы, для курса доллара ключевую роль на этой неделе будут играть именно макроэкономические данные, учитывая значительный объем публикаций статистики по рынку труда и опросов.
По материалам:
Finance.ua
Валюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems