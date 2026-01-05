Доллар вырос до двухнедельного максимума на фоне событий в Венесуэле Сегодня 12:34 — Валюта

Индекс доллара США вырос до самого высокого уровня за последние 2 недели после действий США, направленных на устранение президента Венесуэлы Николаса Мадуро, что повысило геополитические риски.

Об этом сообщает Bloomberg.

Индекс спотового доллара Bloomberg прибавил до 0,3% и достиг максимума с 22 декабря. В то же время, доходность базовых казначейских облигаций США снизилась на 1 базисный пункт.

Реакция валютных рынков

На фоне укрепления доллара евро подешевел на 0,3%, а мексиканский песо снизился на 0,7%.

Инвесторы переориентируются на доллар как защитный актив на фоне неопределенности дальнейшего развития ситуации в Венесуэле. Дополнительным фактором стало заявление президента США Дональда Трампа о намерениях Вашингтона «управлять» этой американской страной.

Аналитики отмечают, что на текущей неделе динамику доллара также будут определять важные макроэкономические отчеты из США. Речь идет, в частности, о данных по инфляции и рынку труда, включая статистику занятости вне сельского хозяйства.

Комментарий аналитиков

Аналитик Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Кристофер Вонг считает, что события в Венесуэле скорее свидетельствуют о скором завершении ситуации, чем о затяжном военном конфликте.

По его словам, хотя эти события поддерживают спрос на драгоценные металлы, для курса доллара ключевую роль на этой неделе будут играть именно макроэкономические данные, учитывая значительный объем публикаций статистики по рынку труда и опросов.

